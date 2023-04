– Szerencsések voltak azok a vállalkozások, amelyek már korábban is nagy hangsúlyt fektettek e-kereskedelmi vonaluk fejlesztésére, számukra az átállás lényegesen egyszerűbb volt. Akik viszont mindeddig halogatták az ez irányú bővítéseket, előrelépéseket, döntéshelyzetbe kerültek: vagy lehúzzák a rolót, vagy villámsebesen pótolják az elmaradást – fejtette ki Ormós Zoltán, az Ecommerce Hungary alelnöke, a Kisvállalati Tagozat vezetője.

Hozzátette, hogy sokan kerültek az első csoportba, főleg olyan szereplők, akik sem az anyagi, sem a humán erőforrás terén nem rendelkeztek annyi potenciállal, amennyi a kihívás megugrásához szükséges lett volna. Akadtak olyanok is, akiknek sikerült akár 4–5 éves lemaradást is behozniuk rekordidő alatt. Hazánkban az elérhető csomagautomaták száma februárban 3810 volt, ami 2640-nel több, mint amennyi egy évvel korábban rendelkezésre állt. Ráadásul a szolgáltatók terén is igencsak bővült a paletta.

A magyar e-kereskedelem 30 százalékos növekedést ért el az elmúlt időszakban, de még mindig 5–10 éves lemaradásban van a közép-európai versenytársakhoz képest. A külföldi piacra belépést és a digitalizációt lassabban fogadják el a magyar kkv-k, így a környező országok webshopjai elveszik a vásárlók egy részét.