Neuzer András hozzátette, hogy a cég a projekthez 299,7 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást nyert el a Magyar Multi Program keretében. A szeptemberre megépülő új logisztikai komplexum kialakítására azért volt szükség, mert a megváltozott szállítási folyamatok nem biztosítják a folyamatos gyártáshoz szükséges alkatrészek határidőre való beérkezését, ezért szükségessé vált a raktárkapacitás bővítése.

Fejlesztik az eszközparkot – A projekt keretében a három kerékfűző és két kerék centírozó gép beállításával speciális elektromos kerékgyártó részleget alakítanak ki. Az igen hatékony gépsor napi 800 kereket képes elkészíteni minimális emberi beavatkozással, mi több, az elektromos kerékpárokhoz szükséges, 8 centi széles felnis kereket is tudja kezelni a modern masina. A kft. tájékoztatójában az is szerepelt, hogy a már említett raktárnál napelemes rendszerrel biztosítják majd az energiát. Az új csarnok tetejére 160 darabból álló napelem rendszert telepítenek, mely az épület világítási, hűtési és fűtési energiaigényének 100 százalékát biztosítja.

Neuzer András arról is beszélt, hogy az új raktár egy saját tulajdonú telken, a vállalat gyártóbázisának szomszédságában épül. A magasraktáras kialakítású létesítmény 1820 négyzetméteres alapterületű, benne több mint 4500 szabványos raklap kapacitással bír majd. A modern kialakítású csarnokba hatszintes polcrendszer és automata, intelligens raktári irányító és nyilvántartó rendszert üzemelnek be. Elhangzott: az új létesítménynek köszönhetően további 18 dolgozónak adnak munkát.

Szintén a sajtótájékoztató témája volt néhány további hír is a céggel kapcsolatban, melyekben az éves bevétele növelésén túl az is szerepelt, hogy a Neuzer Kft. az idők szavára hallgatva immár jelentős mennyiségben gyárt elektromos kerékpárokat, működtet bérelhető hagyományos és elektromos bicikliket, illetve „az új őrület” a fatbike (nagyon széles kerekű bicikli) gyártásába is belekezdtek.