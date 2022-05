A 89. Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár díszvendége hazánk volt, megyénket pedig a tatai székhelyű, ám gyártótevékenységét Almásfüzitőn folytató Transmissió Üzleti-tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviselte. A társaság, amely tíz esztendeje résztvevője a rangos eseménynek, a Viniseera termékcsaládot népszerűsítette.

A szerb város immáron nyolcvankilencedszer adott otthont ennek a nívós szakmai rendezvénynek. A rendezvény rangját az is bizonyítja, hogy a vásárt Orbán Viktor miniszterelnök és Alekszandar Vucsics államfő nyitották meg. A magyar kormányfő vendéglátója társaságában a Transmissió Kft. standját is meglátogatta, és gratulált Jankovszky Sándornak, a cég vezetőjének. Joggal, hiszen a Viniseera mint szőlőmag-mikroőrlemény, illetve kiváló étrend-kiegészítő bekerült a Magyar Értéktárba is. A kiállításon történtekről a társaság első embere számolt be.

Egy évtized alatt kiváló kapcsolatokat építettünk ki Szerbiában. Ennek köszönhetően a termékcsaládunk is egyre ismertebb. A szerb Húshigiéniai és Technológiai Intézet például több kutatást folytatott annak érdekében, hogy a szőlőmag-mikroőrlemény miként „vihető be” a húskészítményekbe, illetve egyéb élelmiszeripari termékekbe. Az intézet igazgatója is megtekintette a bemutatónkat, így megtudtuk, hogy több szerb húsipari vállalatnál megkezdhetik a termékünk felhasználását

– hangsúlyozta Jankovszky Sándor.

A megkötendő szerződések alapján az is kiderült, hogy a Transmissió Kft. készítményének alkalmazásával a helyi gyártást is engedélyezik.

Hasonlóan fontos tárgyalásokat folytattunk ennek a produktumnak az állattenyésztésben, valamint a takarmányozásban történő felhasználásáról, egyértelműen a jobb minőségű hús elérése érdekében. Az egyik közös cél, az antibiotikum-mentes csirkehús előállítása lehet

– emelte ki a cégvezető.

A szakember szólt arról is, hogy a szőlőmag-mikroőrlemény – mint hagyományos étrend-kiegészítő – forgalmazói körét is szeretnék bővíteni. Ennek érdekében már Újvidéken több kereskedővel tárgyaltak a későbbi szerződések, illetve a beszállítások megindítása érdekében.

Ötvenhárom magyar kiállító vett részt az újvidéki nemzetközi vásáron - Az újvidéki nemzetközi vásáron az idén több mint húsz ország 1100 kiállítója vett részt, ami 80 százaléka a koronavírus-járvány előtti, 2019-es rendezvényen részt vevők számának. Magyarországról 53 kiállító cég, társas vállalkozás érkezett az egy hétig tartó agrárseregszemlére. Ebben a népesnek nevezhető delegációban mutatkozott be nagy sikerrel a Jankovszky Sándor vezette Transmissió Kft., illetve annak kiváló termékcsaládja. A magyar vendégek több mint 1200 négyzetméteres területen tudtak bemutatkozni. A vásáron az is kiderült, hogy a kontinens fontos élelmiszer-tartalékát jelenti Szerbia és hazánk is.