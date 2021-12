– Mi volt a legkülönlegesebb gép, amit vettek és eladtak?

– Nehéz választani. Ha mégis kell, akkor az a Humboldt Wedag AG márkájú pálcás őrlőmalom. Ezt az egykori Bányászati Kutatótól vásároltuk meg. Mínusz 192 fokig lehetett hűteni: sérülékeny, veszélyes, nagyon értékes. Münchenből érkezett a vevő, mondta, hogy ő mindenképpen ezzel szeretne őrölni. Kérdeztem, mégis mit. Nem mondta. Megvette. Elvitte. Nálunk a különleges helyzetek, mint ez is, szinte mindennaposak.

– Mit lehetett a leggyorsabban és mit a legnehezebben megoldani?

– Büszke vagyok rá, hogy mindent nagyon gyorsan megoldunk, a nagyon kicsi és kényes gépek szétszerelésétől és szállításától az óriásokig. Az utóbbira mondok egy példát, amibe azért beleizzadtunk. A Láng Gépgyárból szállítottunk Tatabányára 40 tonna teherbírású híddarukat.

– Ki dolgozott a legjobban a Telkes Gépnél?

– Szívesen emlékezem meg a régi, most már nyugdíjas kollégákról, akik a 70. születésnapomra előzetes bejelentkezés nélkül bejöttek és felköszöntöttek. Tihanyi Árpádné Edit irodavezető, Németh Béla telephelyvezető, Fail József géplakatos, Vecsey Pál asztalos, Seffer János építésztechnikus, Ördögh Sándorné Marika mindenes. Kemény korszakot dolgoztunk végig velük. Hálás vagyok nekik, a munkájuk alapozta meg a céget. Okvetlen meg kell említenem még Schlagmüller József kollégát, aki a cég alapításától a mai napig velünk dolgozik, továbbá Sziki Tibor vezető szerelőt, aki kicsit később csatlakozott hozzánk, de már ő is velünk van 16-17 éve. A cég magját jelenleg Tibor, József és jómagam alkotjuk, természetesen ehhez csatlakoztak további kitűnő kollégák.

– Melyik berendezést szállították a legmesszebbre?

– Várjon, nézzük meg a térképet! Útnak indítottunk berendezéseket például Peruba, Indiába, az USA-ba, Japánba, de a legtávolabbi célállomás Chile volt, egy csőhajlító került oda. Pillanatnyilag ez a helyzet, de bármikor jelentkezhet vevő Ausztráliából vagy Új-Zélandról. Egyébként a környező országokba rendszeresen „utaznak” Bánhidáról gépek, és egyre gyakoribbak az európai uniós megrendelések is: Német-, Spanyol-, Görög-, Olaszország, Ausztria, Hollandia, Dánia.

– Van olyan berendezés, amelyik a legkedvesebb?

– Ha a mindennapi munkavégzésre gondolok, akkor a 10 tonna teherbírású Still targonca. A mindennapi munkavégzés és üzletmenet során egyre nagyobb méretű gépekkel is kezdtünk foglalkozni. Így szükségessé vált, hogy legyen 10 tonna teherbírású targoncánk is. Az első ilyen ez a Still volt, ami megvan azóta is. Hollandiában vettük. Azóta vettünk még egy 10 tonnásat, egy 12 tonnásat és egy 25 tonnás autódarut. Ezek a kedvenceim.



Fontos, hogy ne vesszen kárba semmi: Évek óta gondolkodik azon Telkes András, hogy eladja a cégét, ugyanis elmúlt már 70 éves. Sajnálja a csapatot, a napról napra érkező kihívásokra adott megoldásokat, az ezzel járó sikerélményt. – A használtgép-kereskedés óriási üzletág. A világon számos ezzel foglalkozó nagy múltú cég van. Ezt hazánkban a miénknél jóval nagyobb méretben is lehetne végezni. Az elmúlt 30 évben rendkívül sok gyár épült fel és épülnek az újak. Ezeknél az eladás gyakran a termék vagy a technológia változása miatt történik. A vásárlási lehetőség végtelen – mondta el Telkes András. Hozzátette, a cég értékéhez tartozik az ingatlan, a készlet, az eszközök, a kapcsolatok, a referenciák, a márkanév, az e-mail-­cím és a telefonszám. Szívesen támogatná pár évig a cég további működését, az új tulajdonost.