Reményik Sándor: Végrendelet

Fáradságom adom az esti árnynak,

Szívemet vissza a szivárványnak.

Megnyugvásom a tiszta csöndes égnek.

Mosolygásom az őszi verőfénynek.

Sok sötét titkom rábízom a szélre,

Semmit se várva és semmit se kérve.

Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:

Kétségem az örvényekbe szórom.

A holtam után ne keressetek,

Leszek sehol - és mindenütt leszek.

A halott, akit szerettünk, nem olyan emlék, amely árnyékot vetne ránk, élőkre, hanem fényes, szelíd és ragyogó.

(Szabó Magda)

Csukás István: Istenke, vedd térdedre édesanyámat

Istenke, vedd térdedre édesanyámat,

ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt,

ki adtál életet, adj neki most álmot,

és mivel ígértél, szavadat kell állnod,

mert ő mindig hitt és sose kételkedett,

szájára suttogva vette a nevedet.

Én nem tudom felfogni, hogy többé nincsen,

s szemem gyöngye hogy a semmibe tekintsen,

hová a fény is csak úgy jár, hogy megtörve:

helyettem nézzél be a mély sírgödörbe,

próbálkozz, lehelj oxigént, tüdőd a lomb!

Nem is válaszolsz, kukac-szikével boncolod,

amit összeraktál egyszer végtelen türelemmel,

csak csont, csak por, ami volt valamikor ember,

mivel nem csak Minden vagy: vagy a Hiány,

magadat operálod e föld alatti ambulancián.

Mi mit nyel el a végén, fásultan szitálod

a semmiből a semmibe a létező világot,

anyát és gyereket, az élőt a holtat,

s mert Te teremtetted, nem is káromolhat,

csak sírhat vagy könyöröghet, hogy adj neki békét,

nem tudjuk, hogyan kezdődött, de tudjuk a végét;

én sem káromollak, hallgasd meg imámat:

Istenke, vedd térdedre édesanyámat.

Faludy György: Halottak napja

(részlet)

Elnéztem régen, ahogy nagy sorokban

indult a temetőbe a menet,

őszirózsával, könnyekkel, szatyorral,

hogy a holtakkal beszélgessenek.

Volt, aki apró széket vitt magával,

a másik ásót vagy kis gyermeket,

– az enyimek széthulltak a világban –

most nézem őket s elkeseredek.

Emily Brontë – Sorok

Az élet hosszú vagy rövid,

mit számít, öröklét ha vár;

lent búcsuzunk, de fent megint

találkozunk, hol nincs halál.

Kosztolányi Dezső: Halottak

(részlet)

Volt emberek.

Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.

Nem téve semmit, nem akarva semmit,

hatnak tovább.

Futók között titokzatos megállók.

A mély sötét vízekbe néma, lassú

hálók.

Képek,

már megmeredtek és örökre

szépek.