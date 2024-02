Hol is élvezhetné igazán az első tavaszias napsugarak melegét egy vérbelei tatai mint az Öreg-tó partján. Így tett Pápai Joci is, aki még az Instájára is posztolt fotót a tatai februári tavaszról. Bár az idő valóban tavaszias volt, a fotójánál megjegyezte, hogy az igazi tavaszt majd ő maga hozza el koncertjével márciusban. A tatai zenész fotójára záporoztak a szívecskék.