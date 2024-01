Mint azt a Metropol is írja, több egyenruhás meg is köszönte a reakcióvideót. Volt, aki azt írta, hogy a tüzéreknek van a legfontosabb feladatuk, mert távolról egész védelmi vonalakat tudnak megsemmisíteni. Más azt vetette fel, hogy például extrém időjárás esetén is bevetik a katonákat. Egy kommentelő egyszerűen megfogalmazta, mi a feladat ennyi pénzért: „full 24-ben várni”, mikor kell őt megvédeni.