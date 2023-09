A helyszínen megtudtuk, hogy Tóth Gabi októberig nem ad interjút, ám portálunkkal kivételt tett egy videós felvétel erejéig. Az üdvözlésben a hagyományos bányászköszönéssel élt, és még a színpadra lépés előtt üzent a Kemma.hu olvasóinak.

A koncert kezdetén az énekesnő tisztázott egyet s mást. Egyebek mellett azt is elárulta a színpadon, hogy a koncert beléptetési szabályaival kapcsolatban semmilyen tiltólistát nem kértek, majd bemutatta zenekarát és nagy tapsot kért a Fricskásoknak, amelynek tagjait a második családjának nevezett. Ezután szívszorító vallomást tett. Szerinte senki sem tökéletes. „Mindenki hibázott már az életben. Én is. Többször. Ennek ellenére szeretni jöttem a földre és ide, Oroszlányba is!” – nyilatkozta az énekesnő, aki elárulta azt is, igyekszik ebben a szellemben nevelni kislányát, Hannarózát.