A tatabányai üzletasszony büszkén jelentette be Instagram-oldalán, hogy újra elindul a Toman Mentor Program. Mint írja, várja idén is a fantasztikusabbnál fantasztikusabb vállalkozó hölgyek jelentkezését.

– Bevallom a legutóbbi alkalommal meglepett, hogy több, mint 100 jelentkezés érkezett hozzánk. Nehezen választottunk a tehetséges vállalkozó hölgyek közül, igazán lenyűgöző volt őket egy csokorban látni. A sokszínűség és az elhivatottság, amit azután a programban részt vevők megmutattak, rendkívüli inspirációt jelentettek számomra is. Tudom, hogy most is az lesz a legnehezebb rész, hogy a sok tehetséges jelentkező közül kiválasszuk azt a 10 nőt, akik a mentoráltjaink lesznek. A nagy számú jelentkezés is azt mutatta meg nekem, hogy hatalmas szükség van az ilyen típusú támogatásra a vállalkozó nők körében – olvasható Instagram-posztjában, ahol a jelentkezésről is hasznos információkat árul el.