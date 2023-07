A dal, ami egy fontos társadalmi ügyre hívja fel a figyelmet, máris szárnyra kelt. Nemrégiben egy balatoni stégen csendült fel, egy olyan feldolgozásban, amiben egy másik Follow the Flow dalok is tettenérhető. A covert Fura Csé is megosztotta egy 24 órán át elérhető sztoriban az Instagramján.

A Kék a szívem című dal egyszerre szól az autizmussal élőkről és az érintettekhez, hogy ezzel támogassák az elfogadást, és segítsék megérteni, hogyan láthatják a világot az autizmus spektrumzavarban érintettek. Mint arról korábban beszámoltunk, a dal szövegét a tatabányai rapper, Molnár Csaba, azaz Fura Csé jegyzi.