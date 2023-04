Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Barátok közt egykori, tatabányai származású színésznőjének, Szabó Kittinek anyukája is jelölt a Miss Influencer Hungary versenyen. Nem ő azonban az egyetlen Komárom-Esztegom vármegyéből.

A TOP 100-as listán szerepel még egy tatabányai hölgy, Kunu Alexandra személyében, akinek több mint 75 ezer követője van Instagram-oldalán. Fotói alatt rajongói támogatásukról biztosítják a 24 éves szépséget: Neked kell nyerned drágám! Sok sikert! Királynő! − csak úgy záporoznak a dícsérő szavak a fiatal anyuka posztjához, ami azért is fontos, mert ezekkel és a lájkokkal gyűjtheti a szavazatokat a tehetségkutatóként és szépségversenyként aposztrofált vidadalon, amelyen többek között Gáspár Virág is a kiválasztottak között van.

A verseny középdöntőjébe 50–en jutnak tovább. De, hogy kik lesznek a szerencsések, arra április 22–én a Tropicariumban egy sajtótájékoztatón derül fény. Őket május 5–7. között felkészítő tábor várja Mosonmagyaróváron. A finálét május 13-án rendezik meg Budapesten. A díjazás 5 millió forint és egy két személyes all inclusive út Dubajba.

A verseny zsűrijében Kabát Péter, Vasvári Vivien, Szabó András Csuti, Rubint Réka, valamint a Cápák Közöttből is ismert milliárdos vállalkozó, befektető, Balogh Levente kapott helyet. Kunu Alexandra pár napja egyébként épp Dubajból jelentkezett be közösségi oldalán, ahol festői környezetben készített fotókat férjével, a népszerű énekessel, Kunu Márióval. A különleges hangú előadót, tavaly a Komáromi Nyár rendezvényen láthatta a közönség, aki Street nevű formációjával 2010–ben az egyik kereskedelmi csatorna tehetségkutatójában a legjobb 20 közé került. Felesége pedig szerepelt is klipjében.

Arról, hogy Alexandra meddig jut a versenyen, hamarosan kiderül. De egy biztos, hogy 2 éves kisfia, Nátániel is szurkol neki.