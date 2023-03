A Sztárban Sztár vasárnapi adásában jelmezek most is lesznek, csak ezúttal Majka és tatai énekes, Pápai Joci is játékra fogja a csapatot: kipróbálják a TV2 legújabb gameshow-ját, a Zsákbamacskát. A játékosok nyereményüket a Heim Pál Gyermekkórház sürgősségi osztályának ajánlották fel. Mint azt a TV2-től megtudtuk, francia katona lesz Papp Szabi, egy bölcs indián maskaráját Tilla ölti magára, a szuperszexi sztárpár, Tóth Andi és Marics Peti Mr. és Mrs. Smith bőrébe bújnak. Annyit már elárultak előre, hogy a sztárpár ügyesen kockáztat és nyer, igaz, nyereményüktől először röhögőgörcsöt kapnak. A rendhagyó adásban Tarján Zsófi gésaként próbál szerencsét, míg Gubik Petra Papp Szabival és Tillával egy csapatban igazi mázlista lesz, nem kevés nyereményt hozhatnak el a Zsákbamacska stúdiójából.