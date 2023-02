A két műsorvezető, Majka és Pápai Joci pörgős, szórakoztató műsort ígérnek, ahol az nyer a legtöbbet, aki sokat kockáztat. A Zsákbamacska beharangozó kisfilmjében eygyébként egy igazi ikon, Rózsa György is feltűnik, fittyet hányva, alvást tettetve, amikor főhőseink keresik őket. Annak idején ő volt az azonos című tévés játék műsorvezetője. A nagy fekete párducot (macskát?) most Pápai Joci szerzi meg tőle, mintegy átváve a stafétát, egy

Mint megtudtuk, Macskanő, Fáraó, Matróz és még sok-sok jelmezes szerencsevadász száll versenybe a TV2 legújabb game-showjában, a Zsákbamacskában. Ahogy az eredeti angol formátum címe is mondja: Let’s make a deal, azaz kössünk üzletet. A műsorban Majka és Pápai Joci folytonos alkudozásban lesz a játékosokkal, amit azok vagy elfogadnak, vagy cserébe az ismeretlen nyereményt választják. A játék a szerencsén, a gyors és jó döntéseken múlik.

Majka, a nagy pókerjátékos imád játszani, és szeret kockáztatni, így persze nagyon élvezte a forgatásokat is. Maga is átélte a szereplők sikereit és kudarcait, mintha csak ő játszott volna. Hangsúlyozta: ebben a műsorban sokat kell kockáztatni, akkor nagyobb az esély a nyerésre.

A tatai énekes Pápai Joci, már zsűritagként is bemutatkozott a TV2 képernyőjén. De így is kihívás volt neki az új feladat Majka műsorvezetőtársaként.

o Nagy ajándék volt ez a műsor nekünk. Régóta jóbarátok vagyunk, és zenésztársak. Mivel Petinek már nagy tapasztalata van a vetélkedőkben, tudtam, hogy egyrészt remekül fogunk szórakozni ezen a forgatáson, másrészt az én feladatom többek között az lesz, hogy jól érezzem magam – mondta az énekes.

A Zsákbamacskában közel 60 féle játékot próbálhatnak ki a szereplők. Lesz ezek között memóriajáték, 21-ezés, kockázás, íme a legnépszerűbbek: Nekem ez kínai, Tiszta kaszinó, Itt a cica, hol a cica, Fogd a kulcsot és fuss!, Malacod van?, Bankcsapda. De lesz olyan is, hogy csak egy pár másodperces döntésen múlik a nyeremény. Az egykor hazánkban is népszerű Zsákbamacska tehát március 13-tól ismét a magyar nézőket szórakoztatja. A két műsorvezető segítője pedig Pap Dorci, a tatai exatlonista Esztergályos Patrik exe lesz. Majka viccesen már fel is vezette az új műsort: „Gyövünk JózsefCica” felkiáltással.

Zsákbamacska, mint megtudtuk, március 13-án rajtol majd, és onnan kezdve hétköznaponként 19.50-kor várja majd a nézőket. Decemberben a Sztárban Sztár színpadán jelentették be egyébként, hogy készül a műsor.