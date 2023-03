A Zsákbamacska közönsége előtt kezdett közös koreográfiába Majka és a tatai énekes, Pápai Joci. A duó produkcióját könnyes szemmel fogadták a nézők, igaz, mint azzól a TV2 is beszámolt, nem kifejezetten a meghatottságtól, sokkal inkább a látottak miatt, nevettükben. A műsorvezetők előadása ugyanis kifejezetten viccesre sikeredett.

Ne köntörfalazzunk: a Dancing with the Stars sztárfellépő és a profi táncosok nem biztos, hogy megirigyelnék az előadást. A gameshow 7. adásában egyszer csak úgy érezte Majka és Joci, hogy benne van a bugi a lábaikban, majd miután felcsendült a zene, úgy gondolták, itt az ideje kitáncolni magukból a felesleges energiákat.

Joci és Majka kéz a kézben álltak a stúdió közepére, és ha nem is lopták, jobban mondva ropták be magukat a Dancing with the Stars rajongóinak szívébe, biztosan emlékezetes pillanatokat okoztak a Zsákbamacska közönségének.