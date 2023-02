Ahogy arról beszámoltunk, a tatai ifjúsági olimpiai és világbajnok párbajtőröző, az Exatlonból is jól ismert Esztergályos Patrik életébe újabb szerelem lépett be. A csinos szőke hölgyet ugyan óvja a nyilvánosságtól, ahogy a kapcsolatukat is, de most újabb közös képet posztolt Instagram-oldalára. Eszerint a nála néhány évvel idősebb hölggyel az Őrségben romantikáznak.

A követőknek is tetszik Patrik választottja, legalábbis erről tanúskodnak a hozzászólások. Többen kívántak sok boldogságot a párnak, és volt, aki megjegyezte:

Megérdemled, a boldogságot, mert te egy nagyon jó ember és kiváló bajnok vagy! Nagyon jó voltál az exatlonban is!

Egyébként mi magunk is pont ma posztoltunk Komárom-Esztergom vármegyei romantikus helyeket. Küldjétek el a kedvenceteket ti is emailben! Akár fotóval a [email protected] mailcímre!