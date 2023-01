Többhetes betegeskedés után ismét fitt formában van Ambrus Attila. A Viszkis nemrégiben mesélt a Borsnak arról, hogy 3 hétig kénytelen volt feküdni, mert egy kemény betegség ledöntötte a lábáról. Mindez még egy december 19-i csapatépítőn kezdődött, ahová valaki már betegen érkezett és ráköhögött a Attilára, aki nem sokkal később ágynak is esett.

Kemény fából faragták a Viszkist, végre sikerült kilábalnia a betegségből, sőt különleges edzéssel bizonyította, hogy már kirobbanó formában van, számolt be róla a Ripost. A kondíció visszanyerésében pedig lelkes segítőtársa is akadt. A fekvőtámaszozó édesapa hátára nehezítésképp kislánya is felcsücsült, aki nagyon jól szórakozott a gyakorlat közben. A nem mindennapi edzésről Instagram-oldalra töltött fel videót a Viszkis.

Kedves apukák! Tudok ajánlani egy nagyon jó edzésgyakorlatot.

– mondta videójában Ambrus Attila, aki a feltöltött videó leírásában hozzátette, hogy ezzel elkezdett egy speciális edzésformát, hogy tavaszra formában lendüljön.