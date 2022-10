Semmim sincs megcsináltatva

– öntött tiszta vizet a pohárba Galambos Bogi.

Ezt édesapja, Lajcsi is megerősítette:

– Bogi nem volt plasztikai sebésznél. A szép alakját örökölte az édesanyjától... és az édesapjától – tette hozzá nevetve a trombitás. Hogy minek köszönhető még a csinossága, azt Bogi a Borsnak elárulta:

Szeretnék a lehető legjobb formában lenni, de ezért meg is dolgozom. Sokat edzek. Minden nap legalább egy órát. Egyetlen nap sem marad ki

– mondta.

– Emellett az étkezésre is figyelek, sok zöldséget, gyümölcsöt, vitamint eszek. Azért ebben néha tartok csalónapot, elcsábulok a kedvenc tésztáimra például. De aztán ezt le is mozgom. Egy brit üzleti iskola mesterszakán tanulok, ez az utolsó szemeszter, ez a legkeményebb. Itt is jól jön, hogy jó formában vagyok, és van egy rendszer az életemben az edzéseknek hála.

Bogi korábban dizájner iskolát végzett, ruhákat tervez, saját márkája is van. A BSW zenekar majdnem összes klipjében az ő ruhái szerepelnek, a lányok fürdőruháit is ő tervezte. A közös munka miatt érthetően többször mutatkozott a banda tagjaival, akik közül Meklóddal hírbe is hozták.