A május 6-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Berki Krisztián felesége az elmúlt hónapokban tizenegy hónapos kislányával együtt igyekezett továbblépni a gyászon, és új életet kezdeni.

Aki tényleg, komolyan gyászol, az nem nyaralgat Balin, vagy utána Siófokon, ahol egyébként egy pasival volt, nem jár-kel rihegve-röhögve ide-oda, nem flörtölget egy buliban valami tévéssel, és nem megy el táncikálni a tévébe

– fogalmazott Júlia asszony, Berki Krisztián édesanyja.

Nem először fordul elő, hogy Berki Krisztián özvegyét össze akarják boronálni valakivel. Legutóbb akkor indultak el a találgatások, amikor egy rendezvényen jelent meg Nádai Anikó exe, Kovács Dániel Richárd oldalán. Noha sokan már akkor szóvá tették, hogy hamar véget ért a gyászidőszak, Mazsi egyik ismerőse akkor tisztázta: a férfi csak barátként és támaszként van jelen, nem olyan szerepben, ahogy azt a kommentelők sejteni vélték. A Blikknek egy Mazsihoz közel álló informátor azt is elárulta, hogy a férfit Zoltánnak hívják, és való igaz, hogy már Balin, valamint a Balatonon is együtt nyaraltak.

Mazsi ismerőse elárulta, hogy a férfi vidéken él, és sikeres üzletember, van egy jól menő vállalkozása. Már korábban is ismerték egymást Mazsival a közös barátaiknak köszönhetően, és azt is elmondta, hogy a fiatal vállalkozónak korábban több ismert hölgyhöz is volt köze, adta hírül a borsonline.hu

Hónapok óta együtt vannak, Zoltán rengeteget segített neki a gyászban és az újrakezdésben. Jól megértik egymást, hiszen egy korábbi kapcsolatából neki is van egy kislánya

Bár talán korainak tűnhet Berki Mazsi új kapcsolata, a fiatal édesanya többször elmondta, nem szeretne a múlton rágódni, csak a jövőbe tekint a kislánya és saját maga érdekében.