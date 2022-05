Az összeköltözést tervezi az Exatlon álompárja

Még csak ismerkedtek egymással, amikor elkezdődött az Exatlon All Star évada, de már akkor is érezték, hogy igazán különleges kapcsolat az övéké. Pap Dorci és Esztergályos Patrik szerelme kiállta az idő próbáját is, hiszen a Bajnoknak már a játék elején búcsúznia kellett a versenyből, a Kihívó lány azonban a végéig maradt. Úgy tűnik, azóta is óriási a szerelem a fiatalok között. Legalábbis erre lehet következtetni a közös fotókból, bejegyzésekből és Dorci legutóbbi válaszából is. Az Instagram-oldalán kérdezték az egykori Kihívót, milyen a kapcsolata Patrikkal.

Olyan szerintem nem létezik, hogy két ember mindig, mindenben egyetértsen. Nekünk is van olyan dolog, amiben nem értünk egyet, de mindig, mindent meg tudunk beszélni, és soha nincs ilyenből vita

− árulta el Dorci, aki azt is hozzátette: már az összeköltözést tervezik Patrikkal.

Dorci egyik követője megkérdezte, hogy együtt él e Patrikkal Budapesten, melyre Dorci azt a választ adta, hogy hamarosan így lesz, adta hírül a ripost.hu.

Forrás: ripost.hu

Egy több mint 20 tonnás hajót húzott el Fekete Laci

A Natúr Erős Emberek minden erejüket a bevitt természetes táplálékból szerzik. Az viszont elképesztő mennyiséget jelent: egy verseny előtt a ”kisebbik” Fekete például 2,5 kiló pörköltet eszik meg. Ifj. Fekete László csendben koncentrálva lépett a 20-25 tonnás hajómonstrumhoz, majd először az orrhoz rögzített kötelet vizsgálgatta. Ezután csúszásgátlót ken a tenyerére, majd nagy levegőt vett és nekifeszül. Ez a hatalmas termetű ember egészen picinek látszik a hatalmas hajótest mellett, mégis pár másodperc elteltével azt látta a közönség, hogy a vasszerkezet komótosan megmozdul. A hétvégén rendezték meg a Nemzetközi Erős Emberek találkozóját, melyre Romániából, Szlovákiából, Lengyelországból és természetesen Magyarországról neveztek a versenyzők. A jelentkezés egyetlen feltétele az volt, hogy a résztvevők egyike sem használhatott doppingszert. A tisztaságot a versenyek előtt minden esetben elvégzett doppingvizsgálat szavatolja. A verseny főszervezője, kilencszeres világbajnok ifj. Fekete László büszkén mesél a Dunaharaszti Sportszigeten történtekről, melyre két kislánya, Amina és Leila is kilátogatott, írta meg a borsonline.hu.

Csodálatos verseny volt, ismét megmérettettek és jól szerepeltek a sportolóim

− mondta büszkén az erős ember, aki a versenyen még nem indult, hiszen gőzerővel készül Londonba, ahol Guinness-világrekordot szeretne beállítani.

Forrás: borsonline.hu

Gyönyörű helyen ünnepli évfordulóját Horányi Juli és Dénes Viktor

A május a nyár első szeleként meghozta a meleget. Horányi Julinak és férjének, Dénes Viktornak különösen kedves ez a hónap, mert több évfordulót is ünnepelnek májusban. A pár, Görögországba utazott, ahonnan most kiposztoltak egy közös képet is, hogy elmeséljék, mit ünnepelnek, adta hírül a borsonline.hu.

Május a mi hónapunk, minden évben ilyenkor ünnepeljük az évfordulónkat. Idén lettünk 7 évesek és 2 éve házasok. Idén az egyetlen szabad hétvégénket egy random utazással ünnepeljük

− írják a posztjuk alatt.

Verset írt Berki Krisztiánról a magyar költő

Kun Magdolna egyik versével búcsúzott Berki Krisztiántól a felesége, Berki Mazsi a csütörtöki temetésen. A költő ennek kapcsán osztott meg bejegyzést a Facebook-oldalán, írta meg a borsonline.hu.

Az a megtiszteltetés ért, hogy Berki Mazsi, az én versemmel búcsúzott el Berki Krisztiántól. Krisztián kedvenc verse volt a „Béke volna jó Uram” című versem

− írta Kun Magdolna, aki ezután Krisztiánnak üzent.

Talán azért is volt kedvenced a vers, mert te is szerettél volna egy sokkal jobb világban élni. Olyan világban, ahol az emberek önzetlenül szeretik egymást. Én hiszem, hogy az a világ, ahová most megérkeztél, éppen olyan gyönyörű, mint amilyet a képzeletedben megalkottál. Fogadd tőlem ezt a verset búcsúzóul

Búcsúzóul

Lelked jóságát nem mindenki látta,

nem mindenki tudta, szíved mi is bántja,

hiszen sosem panaszkodtál, sosem mondtad el,

mitől is van az, hogy csendben könnyezel.

Jól tudtad, mi neked fáj, azt nem érthetik mások,

ezért is titkoltad mi az, ami bántott,

s ezért nem mutattad, hogy Te, mint érző lelkű ember,

magányos napokon mennyi könnyet ejtsz el.

Te ismerted a világot, annak gonoszságát,

de lásd a világ nem ismerte szívednek jóságát,

mert azt a jóságot egyedül csak azok vették észre,

kik tudták, hogy e szívnek mily nagy a szelídsége.

Bábok, táncok, viszonyok − készül Korpás Éva új produkciója, a Szívharang #koncertszínház

Korpás Éva háromszoros Harmónia-, kétszeres Fonogram-, Külhoni Magyarságért Díjjal és Pro Urbe díjjal kitüntetett népdalénekes, előadóművész, a hagyományos népzene megjelenítése mellett modern világot hoz zenésztársaival a színpadra az új műsorában, melyben huszonegyedik századi felfogásban próbálják megmutatni, hogyan alakultak, miképp változtak meg az emberi kapcsolatok régen és ma. A színpadon a közreműködő 16 énekes mellett a bábok is fontos szerepet kapnak, adta hírül Korpás Éva Facebook-oldalán.

Minden produkciómnál volt egy álmom, hogy ne csak koncert szerepeljen a színpadon, hanem bővítsük valamivel. Eddig talán nem volt elég bátorságom, hogy ezt felvállaljam. Olyan inspiráló, kreatív csapattal, olyan emberekkel vagyok körülvéve Csernók Klári prímás, Takács Ádám hegedűs, Papp Endre brácsás, Kuti Sándor cimbalmos, Hanusz Zoltán nagybőgős személyében, akik partnerek ebben. Gyakran ők biztatnak, hogy merjek nagyobbat lépni. Főleg Csernók Klára inspirál, hogy még inkább tágítsam a határaimat. Közösen gondolkodunk. A bábok ötletét is Klári vetette fel az egyik beszélgetésünk során

− nyilatkozta a népdalénekes.

A produkciót Gergely Rozália rendező színművész, bábszínész rendezi. A premiert június 23-án, csütörtökön 19 órakor a Komáromi Jókai Színházban tartják.