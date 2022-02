Heti celebmustránkban párkapcsolati dráma és születésnapos kutyus is helyet kapott. De új klip is készült és Ciprusra is kikukkanthattunk. Lássuk, mi történt a Komárom-Esztergom megyei celebekkel, hírességekkel az elmúlt napokban!

Első saját rendezésű klip

Az Esztergomi Várszínhát igazgatójának lánya, Horányi Juli közösségi oldalán osztotta meg nagy örömhírét. Megjelent első saját rendezésű klipje. Az új dal a Fáj címet kapta.

Cipruson hozza magát formába a komáromi vasember

Szőnyi Ferenc az elmúlt napokat Cipruson töltötte, hogy ott hozza magát ismét formába. A 10 napos edzőtáborozás alatt rengeteg kilométert tett a lábába futótársaival együtt. Végül egy felméréssel zárta a külföldi felkészülést, amely egy különleges helyszínen, egy kiszáradt sós tó medrében zajlott.

Max nagy napja

Kocsis Szandi, az Exatlon All Star oroszlányi versenyzője Instagram-oldalán köszöntötte kutyusát, aki most ünnepelte második születésnapját. Az oroszlányi bombázó szeretett négylábújáról több fotót és cuki videót is posztolt.

Párkapcsolati dráma Berkiéknél

Ahogy arról már beszámoltunk, Berki Krisztián egy szállodába költözött feleségétől. Hogy meddig tart a szállodai élete a tatabányai születésű celebnek, azt konkrétan még nem tudni. A páros követői azonban kiszúrták, hogy az elmúlt hétvégén együtt pihent kedvesével Berki egy sárvári luxusszállodában. Az internet népében így okkal merült fel a kérdés, hol is tart a celebpár házasságuk megmentésében.