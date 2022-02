Heti celebmustránkban szerelem, magvas gondolatokat, hazai ízek és zenei tervek is bekerültek. Lássuk, mi történt a Komárom-Esztergom megyei celebekkel, hírességekkel az elmúlt napokban!

Anyu főztje

Kocsis Szandi, az Exatlon All Star oroszlányi versenyzője a hétvégére hazalátogatott, és ha már így tett, meg is osztotta követőivel, hogy az anyukája még arra is figyelt, hogy anyukája arra is figyelt, hogy Sweat Challenge programjának megfelelő egészséges finomságok kerüljenek az asztalra.

Mit ki nem hoz az emberből egy lábnap!

Berki Krisztián, a tatabányai származású izomceleb ismét filozofikus hangulatba került: „a fájdalom átmeneti, a nagyság örökké tart. Legyen az testi vagy lelki, ha erősek tudunk maradni a legmagasabb “fájdalomküszöbön” a fájdalom túloldalán van “a jó szar” A NAGYSÁG”. Hozzátette: mindannyian átmegyünk fájdalmakon, hisz az élet nem válogat, s azt tanácsolta, hogy dolgozzunk magunkon, hogy átjussunk azon a bizonyos küszöbön, mert a fejlődés a másik oldalon van.

A magvas gondolatokhoz mellékelt kép alapján Berkiből a lábnap hozta ki a személyiségfejlesztőt.

Jön az új klip

Az Esztergomi Várszínhát igazgatójának lánya, Horányi Juli énekesnőként robbant be a köztudatba, most azonban kliprendezőként is bemutatkozik majd. A Fáj című nótához készült klip premierje február 14-én lesz.

A jó esküvőszervező kincs

A felvidéki származású színésznő, Borbély Alexandra az esküvőjéről és esküvőszervezőjéről osztott meg néhány emléket. Az egykori észak-komáromi gimnazista, aki az Európai Filmakadémiától megkapta a legjobb európai színésznőnek járó díját a Testről és lélekről című filmben nyújtott alakításáért, elmesélte, hogy Dia, aki az esküvőszervezője lett, mindig kitartott, s nagy szerepe van abban, hogy ő maga feleség lett. Mint ismert, a színésznő Nagy Ervin színésszel kötötte össze az életét.

Szimfonikus Follow The Flow?

A tatabányai frontemberrel, Fura Csével sikert sikerre halmozó Follow The Flow az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertjén járt, és egyből eszükbe jutott, hogy mit szólnának a rajongól egy szimfonikus együttműködéshez, koncerthez. Tényleg, mit szólnátok?