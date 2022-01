Esztergályos Patrik ifjúsági olimpiai és korosztályos világbajnok párbajtőröző fájdalmasan őszinte Instagram-posztja, amelyben az Exatlonból való kieséséről, az őt marcangoló kérdésekről írt, sokakat megérintett. A Bajnokok első kiesője mindössze öt napot töltött a játékban.

Az Exatlon Hungary All Star tatai versenyzőjét olvasóink is bíztaták, Facebook-csoportokban és saját oldalán is rengeteg pozitív üzenetet kapott. Egyet ráadásul nem is akárhonnan: a TV2 sportreality-jének 2020 férfi győztesétől, Böjte Dávidtól. A Kihívók között anno számos konfliktussal, kiközösítéssel is megküzdő Dave üzenetével ismét bebizonyította, hogy helyén van a szíve. Mint írta, Patrikkal és Somhegyi Krisztiánnal szívesen versenyzett volna, sőt, megtiszteltetésnek érezte volna, ha futhat velük.

Nagyon sajnálom, hogy így alakult a sorsod kint.. Biztos vagyok benne, hogy ha jutott volna még egy kis idő neked, akkor az egyik legerősebb játékos lehettél volna. Az első évad ezt bizonyítja. Remélem sikerül a válaszokat mielőbb megtalálni, de ne ostorozd magad, hiszen mindenki tudja, milyen erős játékos is voltál. Elmondhatod magadról, hogy bajnok vagy ilyen fiatalon. Sok sikert kívánok neked továbbra is az életben, és ne csüggedj. Becsületes, sportszerű, alázatos versenyző voltál, amivel nagyon sok ember példaképe lettél. Szép volt Patrik!!

− írta a sportszerűségből jelesre vizsgázó Dave Patriknak.