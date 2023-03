Miklós úszásórán vett részt, amikor jelezte az oktatónak, hogy rosszul van, kiszállt a medencéből, és az öltöző felé indult. Ám ekkor epilepsziaszerű rohamot kapott, és eszméletét vesztette. A mentőhelikopterrel szállították őt a debreceni kórházba. A fiú már három műtéten van túl, az orvosok egyelőre mélyaltatásban tartják.

Mint édespaja elmondta, még nem tudni, hogy a fiatal milyen fokú agykárosodást szenvedett. Ez akkor derül majd ki, ha felébresztik. A reményt azonban sosem szabad feladni, hiszen az amerikai 9 éves Mae is egy csodával határos felépülési folyamaton ment át, ma pedig már teljes életet él.

Bár Miklós még nem nyitotta ki a szemét, vele is megtörténhet a csoda. Többször is nyilvánvalóvá vált, hogy az akaraterő és a kitartás megkérdőjelezhetetlen fejlődést eredményez. Fontos tehát, hogy a fiatal ne adja fel a reményt, hiszen neki is sikerülhet a lehetetlen.