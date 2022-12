A 2002-es vb előtt azt hitte mindenki, hogy a csehszlovák Vaclav Maseknál senki se tud gyorsabban gólt lőni. Neki 1962-ben 16 másodperc alatt sikerült betalálni a mexikói kapuba, de aztán eltelt 40 év, jöttek a törökök, a vb-bronzmeccs és Hakan Sükür.

A dél-koreai világbajnokságon a török játékos nem lacafacázott. Csapattársa lényegében a kezdőrúgás után azonnal megszerezte a labdát dél-koreaiaktól, lepasszolta, mit lepasszolta, egyenesen tálcán kínálta azt Sükürnek, aki hanyag eleganciával a védő és a kapus között a bal alsóba pöccintette a bőrbogyót.

Minden rekordot tudsz a világbajnokságok történetéről? És azt, hogy nekünk, magyaroknak is van vb-rekordunk? Sőt, a kilencedik leggyorsabb vb-gól is hozzánk kötődik. Albert Flórián ugyanabban az évben, amikor Masek 16 másodperc alatt talált be a kapuba, Albert Flórián is megmutatta, hogy rövid idő is elég a gólhoz. Ő az első gólját 50 másodperc alatt lőtte a bolgároknak a csoportmeccsek első fordulójában, majd ezt megfejelte még két góllal a hatodik és az ötvenharmadik percben.