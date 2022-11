Érdekesség, hogy azon a bizonyos '54-es vb-n három Komárom-Esztergom megyei játékosra is figyelt a világ. A komáromi legendára, Czibor Zoltánra, valamint Grosics Gyulára és Buzánszly Jenőre is figyelt a világ, hiszen az Aranycsapat oszlopos tagjai voltak. Sőt, a komáromi rongylábú, ahogy Czibort becézték, a döntőben is betalált a németek kapujába (Puskás mellett), ám ez is kevés volt a végső győzelemhez.