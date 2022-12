Ahogy a mérkőzés előtti beharangozónkban felvetettük a kérdést: Marokkó tovább írja a mesét? Ehhez százhúsz perc, plusz még néhány kellett, hogy kiderüljön. Na de kezdjük az elején. Ahogyan arra számítani is lehetett, Spanyolország az első perctől kezdve magához ragadta a kontrollt, labdajáratásával, valamint a belső védők (Rodri és Aymeric Laporte) felpasszaival igyekezte megbontani a marokkói védelmet, de a fegyelmezett afrikai csapat remekül reagált ezekre a szituációkra, és magas letámadás alatt sem hibázott, rendben voltak a labdakihozatalai. A meccs első valamire való lehetősége Asraf Hakimi előtt adódott, aki jó helyről végezhetett el szabadrúgást a 12. percben, de fölé lőtt. Spanyolország mindössze szűk negyedórával később jutott el először kapura lövésig (ez volt a kettőből az egyik), ekkor Laporte ívelte be a labdát a védők mögé induló Marco Asensionak, aki jó helyzetből csak az oldalhálót találta el. A félidő további részében csak Marokkó tudott érdemben veszélyeztetni: Nusszair Mazraui a tizenhatoson kívülről lőtt a jobb felső sarok irányába a 33. percben, majd tíz perccel később Szofian Bufal adott be magasan egy labdát a tizenhatos sarkáról, ezt Najef Agerd fejelte fölé.

A második félidőt némiképp intenzívebben kezdte Spanyolország, de a kissé passzív, kivárásra játszó labdajáratás és a szervezett, zárt marokkói védelem nem változott. Az 54. percben Dani Olmo révén megvolt a spanyolok első kaput eltaláló lövése is, de ez nem okozott Jasszin Bununak. Ezt követően folytatódott az oktatófilmbe illő, ellenfelét megfojtó marokkói védekezés, miközben Luis Enrique a meccset megelőzően már 3 gólnál járó Álvaro Moratával és a szélvészgyors Nico Williamsszel igyekezte felpörgetni támadósorát, ám ez nem nagyon sikerült. Sem az első 90, sem az utána lévő 30 percben nem esett gól, így jöhetett a szétlövés. A tizenegyeseket Marokkó kezdte, értékesítette is az elsőt, majd Sarabia ismét főszereplővé vált, hiszen a kapufát találta el a spanyolok első kísérleténél. Ezt követően ugyan a marokkóiak is rontottak egyet, de Spanyolország 3/3 tizenegyesét elhibázta, Hakimi pedig a végén eldöntötte a szétlövést: Marokkó ott van a legjobb nyolc között, története során először, és majd a portugál–svájci győztesével játszhat a negyeddöntőben...