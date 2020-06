Online edzéssel ünneplik az olimpiai világnapot

A NOB élő, Instagramon és az Olympic Channelen elérhető, számos olimpikont felvonultató tréninggel készült a június 23-i világnapra.

Amióta a koronavírus-járvány otthonmaradásra kényszerítette a világot és a tokiói játékokat el kellett halasztani,

amelynek keretében napi edzéseket tartottak, tippeket és trükköket osztottak meg az egészség megőrzése érdekében, az ép testben ép lélek jelmondat jegyében. A különböző digitális anyagok 243 millió emberhez jutottak el, a 2020-as olimpiai világnap pedig új szintre emeli a kampányt – olvasható a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapján.

Are you ready to work out with world-class athletes around the globe?

On June 23, get ready to feel like an Olympian by taking part in the #OlympicDay workout, all day LIVES on our Instagram. #StayActive pic.twitter.com/9JP56zR6f5

— Olympics (@Olympics) June 16, 2020