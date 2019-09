Nem csak finom a szilva

Kétezer fajtája ismert ennek a gyümölcsnek, és bár népszerű, valószínűleg nem ismerjük az összes jótékony hatását.

A Prunus domestica a rózsafélék családjához tartozó csonthéjas gyümölcs. A szilva említésekor általában a liláskék vagy sötétkék szemű fajták – például a zamatos, viszonylag kicsi szemű Besztercei – jutnak eszünkbe, s ezek éretlenül, azaz „zölden” pirosas árnyalatúak, de vannak már éretten is zöldes, pirosas és sárgás változatok – írja az Origo. Összesen mintegy kétezer fajtája ismert.

Szuper vitamin és ásványianyag-forrás

A szilva rendkívül gazdag A-, C- és E-vitaminban is, amelyek miatt igen egészséges gyümölcsnek számít. Mivel antioxidáns hatású, a rák és a ráncok egyik legnagyobb harcosa. De mindezek mellett rengeteg káliumot, kalciumot, magnéziumot és vasat tartalmaz, ezért a vérszegényeknek is igen ajánlott a szilva rendszeres fogyasztása.

Segíti az emésztőrendszer működését

A szilvában található sok rost, szorbitol és difenil-lizatin egyaránt az emésztőrendszer gyorsabb működését segíti elő. Ha ön is székrekedésben szenved, mindenképpen sok szilvát kell fogyasztania. A népi gyógyászatban hashajtásra is ezt használták: ha épp nem volt már szezonja, néhány kanál szilvalekvárt etettek a szorulásban szenvedővel.

Jó szomjoltó

A természet nem hiába ad a nyári, kora őszi időszakban annyi lédús gyümölcsöt. A magas víztartalom miatt ugyanis nem csak az éhséget, de a szomjúságot is képesek enyhíteni. A szilva közel 85%-os víztartalma miatt tökéletesen hidratálja a szervezetet, egyúttal a méregtelenítési és salaktalanítási folyamatokban is intenzíven részt vesz.

Étvágyfokozó

Nem mindig, mindenkit csak a fogyókúra érdekel, és bizony sokak életét megkeserítheti az étvágytalanság. Persze muszáj utánajárni az okoknak, és csak azután kezelni a tüneteket, de a szilváról tudvalevő, hogy kiváló étvágyfokozó. Ha tudja, hogy valószínűleg nincs semmi egészségügyi problémája, valószínűleg csak a lehangoltság, átmeneti rosszkedv miatt eszik kevesebbet, fogyasszon több szilvát, hogy az étvágyával együtt a jókedve is visszatérjen.

Serkenti az idegrendszer

Az immunrendszer mellett az idegrendszer is rendszeres támogatásra szorul. Muszáj megadni az idegrendszernek is a megfelelő vitaminokat, ásványi anyagokat ahhoz, hogy zökkenőmentesen működjön. Ha sok szilvát eszik, akkor a benne található anyagok révén idegrendszere is megkapja a megfelelő anyagokat a kiegyensúlyozott működéshez.

Védi a szív és érrendszert

A szív- és érrendszeri problémák sajnos népbetegségnek számítanak. Pedig mindenki tudja, hogy a szív a legfontosabb szervünk, és ha azzal bármilyen galiba támad, az az egész testre hatással lehet. Nem beszélve a sokszor halálos kimenetelű infarktusról. A szilva rendszeres fogyasztásával ezeket nagyobb eséllyel zárhatja ki, és védheti meg erei és a szíve egészségét is.

