Lehullt a lepel – így reagáltak az emberek egy talált pénztárcára

A világ 40 országának 355 városában különböző köz- és magánintézményeket kerestek fel a kutatók, hogy ott úgy tegyenek, mintha épp megtaláltak volna egy elvesztett – valójában előre összekészített tartalmú – pénztárcát. Összesen 17 303 tárcát „találtak meg„ és nyújtottak át sietősen ismeretleneknek azzal a céllal, hogy felmérjék, hol, mennyire becsületesek az emberek: milyen arányban juttatják vissza a megtalálók a tárcákat a (természetesen fiktív) tulajdonosuknak – írja az Origo.

– mondta el a kísérletet vezető Alain Cohn, a Michigani Egyetem információtudományi tanszékének tanára. – Azonban a tisztesség gyakorta konfliktusba kerül az önérdekkel.„

A tárcák egy részébe nem tettek pénzt, míg a többiben vagy egy kisebb, 13,45 dollárnak (kb. 3860 Ft) megfelelő, vagy egy jelentősebb, 94,15 dollárnak (kb. 27 000 Ft) megfelelő összeget helyeztek el. Ezenkívül a tárcák egy átlátszó fedelű rekeszében egy bevásárlólista és három azonos névjegykártya lapult. A névjegykártyákon egy kitalált személy neve, munkahelyi beosztása és email-címe szerepelt.

Fiatal kutatók játszották el a tárcák megtalálójának szerepét. A feladatuk az volt, hogy egy forgalmas helyen – bankban, színházban, múzeumban vagy más kulturális intézményben, postahivatalban, szállodában, bíróságon vagy más közhivatalban – sietve, saját személyazonosságuk felfedése nélkül a kezébe nyomják valakinek a tárcát mint talált tárgyat. A helyszínek többségét az adott ország 5-8 legnagyobb városának valamelyikében választották ki, és országonként nagyjából 400 megfigyelést végeztek.

Az eredmény, amelyet a kutatók a Science legfrissebb számában tettek közzé, több szempontból is meglepetést hozott.

A kísérlet tervezői eredetileg azt tűzték ki célul, hogy megtalálják azt a pénzmennyiséget, ami a tárca megtartására ösztönzi a résztvevőket. Abból a logikus és intuitív alapfeltevésből indultak ki, hogy minél több készpénzt tesznek a tárcába, annál nagyobb kísértést éreznek majd a résztvevők arra, hogy meglépjenek vele. Ehelyett a michigani, utahi és zürichi egyetemek kutatóiból álló csapat azt találta, hogy a legtöbb országban a több bankót rejtő tárcákat nagyobb eséllyel szolgáltatták vissza az emberek, mint a vékonyabbakat.

