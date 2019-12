Ne a fiataloktól várjuk a segítséget a kütyüzésben – karácsonykor sem

Röviden szólva a legifjabbak ódzkodnak attól, hogy karácsonykor a szüleik technológiai tanácsadói legyenek.

Az okostelefontól kezdve a vezeték nélküli billentyűzetig a fiatalok lelkesen használják a XXI. századi technológiákat és élvezik azok minden előnyét.

Sajnos úgy tűnik, hogy az idősebbek esetén nem ez a helyzet.

A 16 évesnél idősebb gyermekeket nevelő magyar szülők 35% tartja magát a technológia terén újoncnak. Több mint a felük (52%-a) számolt be arról, hogy a gyermeke segítsége nélkül napi szinten küzd technológiai kihívásokkal. A fiatalabbak pedig tartanak attól, hogy az idősebb családtagok esetleg nem akkora technológiai zsenik, ezért

segítségre szorulnak majd az eszközök és kütyük használatában.

Ez aztán azt eredményezi, hogy a szülők és nagyszülők hiába keresik a legújabb technológiai vívmányokat a karácsonyfa alatt. A Kaspersky kutatásának eredménye azt mutatja, hogy az Y-generáció tagjai nem hajlandóak sokat költeni technológiai termékekre karácsonykor, mert attól tartanak, hogy teljes munkaidős technológiai tanácsadónak használja őket a család.

A technológiában jártas Y-generációsok csaknem a fele (47%-a) azt mondta, hogy nem szívesen ajándékoz technológiai eszközt a szüleinek vagy az idősebb családtagoknak, mert úgysem fogják tudni beállítani azokat. A Kaspersky The Rise of Can You Just… (azaz „Egyre több a Tudnál-e segíteni…? kérés”) című jelentése rámutat, hogy ez a korcsoport terhesnek érzi a szerettei kéréseit, mert nagyon gyakran kérik meg őket a családtagok technológiai segítségnyújtásra.

Útmutatás nélkül nehéz használni az új kütyüt

A piacon bőséges választékban kaphatók technológiai termékek igazán ideális ajándékok lehetnének szeretteink számára. A megállapításainkból azonban kiderül, hogy a fiatalok az életüket megkönnyítő technológiai fejlődés ellenére sem akarnak időt fecsérelni arra, hogy beállítsák a műszaki eszközöket másoknak, ezért inkább egész egyszerűen nem vesznek technológiai termékeket ajándékba. Az idősebb rokonok így aztán számos előnyről lemaradnak.

A technológia igazán gyorsan változik, és ez azt jelenti, hogy rendszeresen új kütyük és szoftverek használatát kell elsajátítani. Ez azonban nem olyan ijesztő, mint ahogy elsőre hangzik. Az idősebbek, akik talán nem annyira járatosak a technológiák használatában, mint a család fiatalabb tagjai, ugyancsak képesek lehetnek jól boldogulni ezen a területen, ha már az elején megfelelő útmutatást kapnak.

Hogy az idei ünnepek alatt elkerülhetőek legyenek a hosszadalmas technológiai oktatások, a Kaspersky kiadott néhány útmutatót, amelyet a fiatalok a technológiai ajándékhoz mellékelhetnek, így az idősebbek egyedül is be tudják állítani az ajándékba kapott új ketyeréket.