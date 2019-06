Benézte a miniszter: macskás filterrel posztolták

Igazán csinos sikert aratott az egész világon Shaukat Juszafzaj pakisztáni miniszter, aki a képernyőkön kackiás bajusszal és szőrös fülekkel jelent meg.

Online beszélgetett újságírókkal, de valamilyen – állítólag mindössze technikai – baki folytán az egész élő adás alatt filterezve látszott.

Az AFP riportere által is látott videót a sajtótájékoztató után néhány perccel törölték a PTI párt hivatalos Facebook oldaláról, de akkor már szétspriccelt az interneten a lementett videó.

Who let the cats out!!! #KhyberPakhtunkhwa #government media team forgets cat filter is on while live steaming press briefing. @PTIofficial @Xadeejournalist @ZarrarKhuhro @Qamarcheema pic.twitter.com/xs0GtkBVyK

— Sib Kaifee (@sibkaifee) 2019. június 14.