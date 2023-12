Az új megközelítés 26 emlősfaj anyagcserefolyamatát veszi alapul, s ezeket hasonlítja össze az emberre jellemzővel. Az új eljárás hozzájárulhat a jövőben egy megbízható és hatékony, vérből kimutatható jelzőrendszer felállításához, ami segít a betegségek korai felismerésében, a megfelelő terápia felállításában.

A kutatócsoport Dr. Papp Balázs és Liska Orsolya vezetésével új módszert fejlesztenek ki az emberi anyagcserefolyamatok evolúciójának megismerésére. A tudósok a korábban a humán genom vizsgálatakor sikeresen alkalmazott megközelítést ültetik át az emberre jellemző anyagcserefolyamatok evolúciójának megértéséhez. Vagyis 26 emlősállat – köztük az elefánt, patásállatok, majmok, rágcsálók, ragadozók – anyagcsere jellemzőit vetik össze az emberével. A kutatás során egyértelmű megállapítást nyert, hogy

nagy arányú az átfedés a kiválasztott emlősállatok és az emberre jellemző anyagcserefolyamatok közt, ami lehetővé teszi azok relatív összehasonlítását.

Az elsődleges eredmények – amelyeket publikált a rangos Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) tudományos folyóirat is – azt mutatják, hogy a ma élő emlősállatok anyagcserefolyamatai csak kis változásokat mutatnak. Ez annak az eredménye, hogy az evolúciós múltban fellépő nagyobb elváltozások megbetegedéssel jártak. Ilyenkor a természetes szelekció kérlelhetetlenül lecsapott, és az emlősállat nagy eséllyel elpusztult. Vagyis a ma élő emlősállatok összehasonlításával visszafejthetjük, hogy mely anyagcseretermékek – azaz metabolitok – jelzik hatékonyan az egészségi állapot megváltozását. Ezeket a metabolitokat azután érdemes lesz az emberi vérben is nyomon követni, hogy lássuk kiben mutatnak nagy eltéréseket.