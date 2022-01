Baranya, Békés, Hajdú-Bihar, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolák jutottak oktatási tevékenységet támogató eszközökhöz a Telenor HiperSuli program és a Magyar Református Szeretetszolgálat közös pályázatán. A digitális felzárkóztatás elősegítése céljából indított pályázaton öt hátrányos helyzetű település iskolája nyert tableteket és laptopokat. A társszervező HiperSuli már országszerte összesen 101 iskolában segíti a digitális oktatási módszerek alkalmazását.



Lezárult a Telenor digitális oktatási programja, a HiperSuli és a Magyar Református Szeretetszolgálat 10 millió forintos keretösszeggel, második alkalommal meghirdetett Digitális Ugródeszka pályázata.



A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból hátrányos helyzetű vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott településeken működő, felső tagozattal rendelkező általános iskolák részére kiírt tenderre több tucat jelentkezés érkezett.

Az öt kiválasztott nyertes tanintézmény – a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda, az Iharosberényi Körzeti Általános Iskola, a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Sinay Miklós Tagiskolája, a Magy településen működő Palásti László Általános Iskola és Óvoda, valamint a Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája – egyenként 2 millió forint értékű, oktatási tevékenységet támogató digitális eszközt nyert el. A kedvezményezett iskolák eszközparkja így nagyságrendileg negyven laptoppal és tablettel kiegészülve segítheti a pedagógusok munkáját. Az intézmények tanárai emellett az eszközök használatát és a digitális oktatási módszerek elsajátítását segítő, 30 órás akkreditált képzésben is részesülnek a HiperSuli jóvoltából.



A pályázatok elbírálásának legfontosabb szempontjai közt a jelentkezők települési hátrányait, a szociális-szakmai szempontoknak való megfelelést, a digitális eszközellátottságot, valamint a hátrányos helyzetű diákok létszámát vették figyelembe.



A Telenor digitális oktatási programja, a HiperSuli már 2015 óta segíti a tanintézmények digitális útra lépését. A mára már országszerte 101 iskolában futó projekt támogatja a digitális újításra nyitott pedagógusok munkáját, tanári közösséget épít és online kapcsolatot biztosító eszközökkel segíti a tanórák színvonalának fejlesztését.



A program az évek során felhalmozott tapasztalatokat felhasználva, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által akkreditált képzést is indított, amely bármely pedagógus számára ingyenesen, akár online elvégezhető. A kor igényeinek megfelelően már a diákokat az algoritmikus gondolkodás elsajátítására ösztönző robotika is szerepel a projekt palettáján. A tanárok digitális képzése mellett a program nagy hangsúlyt fektet a szülők és a gyerekek támogatására is a tudatos, biztonságos internethasználatban.



Borítóképünk a pályázat meghirdetésekor készült