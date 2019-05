Budapesti álmokat dédelget a Neszmélyi Hajóskanzen

A dunai majálison érdekes dolgokat tudtunk meg a Neszmélyi Hajóskanzen jövőjével kapcsolatban.

Az idén is jól sikerült a hajós majális a Neszmélyi Hajóskanzenben, ahol mintegy kétszázan töltötték a május elsejéjüket. Itt minden a Dunáról és a hajózásról szól most (is), ráadásul az idő is kegyeibe fogadta a programot, ugyanis napfényes, remek időben tölthette itt az idejét mindenki. Mint megtudtuk, körülbelül kétszázan vettek részt a különböző programokon. Figler Zoltán, a skanzen munkatársa a Kemma.hu-nak azt is elárulta, mik a terveik a jövőre nézve.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesület, valamint a Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítvány szervezésében többek között olyan programok várták itt a családokat, gyerekeket, mint a hajószimulátor, a Dunakanyart és Budapestet felölelő puzzle, makettezés, de azt is ki lehetett próbálni a gépházban, hogy hogyan kell zsírozni egy gépet például. Mindemellett csónakázni is lehetett, amikor a szél engedte. A programokkal elsősorban a gyerekeknek akartak kedvezni a szervezők. Videónkban további részleteket is megtudhatnak a majálisról, és be is leshetnek a Neszmély belső tereibe:

Mint megtudtuk, az idén 150 éves a Zoltán gőzös, s noha külön programot a kerek évfordulóra nem terveznek a skanzenben, azért nagy terveket dédelgetnek. Szeretnék ugyanis bemutatni a hajómatuzsálemet a fővárosban. A Lajta helye már megvan a Parlament előtt, a Kossuth múzeumhajónak a pesti rakparton a Lánchídnál. A Zoltán a pesti oldalon, a Margit-híd lábánál csatlakozna hozzájuk. Kisebb ráncfelvarrásokat végeznének még rajta a nagy út előtt, míg Neszmélyen egy másik hajót szeretnének kiállítani helyette.

A Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítvány jelenleg hét muzeális értékű veterán hajót kezel, melyek közül öt a Neszmélyen kialakított Hajóskanzenben tekinthető meg, kettő pedig az év nagy részében Budapesten. A Közlekedési Múzeummal kötött szerződés alapján, az alapítvány gondoskodik a Kossuth múzeumhajó szakszerű üzemeltetéséről is.

A skanzen honlapján számos érdekességet is megtudhatunk a korabeli hajókról. A Zoltán 1869-ben épüt, és több mint száz év aktív szolgálat után úszó csónakházként, klubhajóként üzemelt a a Százhalombattai Erőműnél. 2004-ben ajándékozta az alapítványnak az erőmű akkori vezetése a gőzhajót, ami 2008 óta védett műszaki emlék. A Neszmély 1957-ben épült. A lapátkerekes gőzhajót 2010-ben újították fel, matrózkabinjaiban ma szálláshelyek vannak kialakítva. A neszmélyi skanzen „bejáratánál”, a szárazföldön fogadja az ide látogatókat a Vöcsök I. Ez 1977-ben került Magyarországra a MAHART kötelékébe, 2005-ben ajándékozták az alapítványnak az üres hajótestet.

A Lajta monitorhajó, amely őrzi 1887-es állapotát, a legrégebbi úszóképes hadihajó az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből. 47 évig állt hadi szolgálatban, és végigharcolta az első világháborút is. Ma kiállítás működik benne, ahol megismerhetjük a korabeli hajóséletet.