A hamarosan rajtoló Tündérszépek országos szépségversenyünk apropóján beszélgettünk korábbi versenyzőnkkel, Kutacs Evelinnel, aki nem csak a kamerák előtt ragyog, de azt is tudja, hogy hogyan lehet valakiből kihozni a legjobbat, hiszen sminkesként is részt vesz fotózásokon.

− Mikor érzed a flowt?

− Utazni és világot látni az egyik legjobb dolog az életben. Nagyon szeretem a tengerpartokat, és a hegyvidékeket is. Kedvencem Olaszország. A kultúra, valamint a mentalitás miatt, a konyháról nem is beszélve. Nagyon szeretem Spanyolországot is, főleg Mallorcát. Szívesen sportolok, biciklizek, futok. Több Spartan Race versenyt teljesítettem már, amire büszke vagyok.

− Mit nyertél a versennyel?

− Remek pillanatokat, izgalmas kalandokat és újabb ismerősöket. Profik segítenek, hogy a legjobb formát tudjuk kihozni magunkból. Erre mindenkinek szüksége van, legalább egyszer az életben.

− Ugródeszka is lehet?

− Abszolút. Engem a sminkelés útján indított el, ami „szeretemmunkává” nőtte ki magát. Az új otthonunkban is biztos helye van a sminkszobának, ahová betérnek a szépülni vágyó hölgyek.

Evelin, mint látható, a Tündérszépek világában is otthonosan mozog. Egyik mentorunkat, Szarvas Andreát is sminkelte már, de 2021 Tündérszépét, Szabó Orsit is.

Evelin a fényképezőgép mindkét oldalán magabiztosan ozog

Ha te is kipróbálnád magad, elkészíttetnéd első saját portfóliódat vagy épp a már meglévő fotóiddal neveznél, hogy betörj a szépségiparba, a média világába és a tiéd legyen az egzotikus utazás, ne habozz, jelentkezz még ma!