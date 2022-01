Szabó Orsolya, 2021 Tündérszépe számos kedves, meghatározó emléket őriz országos szépségversenyünkről. Most te is átélheted mindazt, amit ő, hiszen már lehet jelentkezni a 2022-es versenyünkre, amelyen a dicsőség mellett értékes nyeremények, többek között egy kétszemélyes egzotikus utazás is vár a legszebbekre! A gyönyörű debreceni lány a minap azt is elárulta nekünk, mi volt az első gondolata, amikor kihirdették: az ő fejére kerülhet a királynői korona.

Hogy anyáék milyen büszkék lesznek

− mosolyodott el Orsi, akinek a győzelem visszaigazolás is volt: visszaigazolás, hogy megérte az a fél év, amikor életmódot váltott, edzett, hogy megérte a belefektetett energia. Az pedig nagyon jó érzés volt, hogy a döntős lányok is egyből odamentek hozzá gratulálni. Rivalizálásnak nyoma sem volt, vele együtt örültek a sikerének.

Szabó Orsi győzelmének őszintén örültek a döntős társai Forrás: B. B.

A Tündérszépek visszaadta a magamba vetett hitemet, hogy ha valamit szeretnék, azt el tudom érni.

Természetesen nem csak az országos döntőről őriz kellemes emlékeket 2021 Tündérszépe, hanem a felkészítő táborról is. Különösen a forgatás, fotózás napjáról.

A felkészítő táboros divatfotózás egy pillanat, középen Szabó Orsi Forrás: B. B.

− Mi voltunk a főszereplők, sztárnak érezhettük magunkat, és belekóstolhattunk abba, amit a nagyok csinálnak. Azt javaslom, hogy ha valaki ki szeretné próbálni magát, ne habozzon, jelentkezzen minél előbb, mert sokkal több idejük lesz akkor megélni mindezeket az élményeket, és kiaknázni azokat a lehetőségeket, amiket a szépségverseny tartogat számukra − tette hozzá Orsi, aki annak idején azért jelentkezett a versenyre, mert a mentorokat szerette volna jobban megismerni.

– Megannyi ismeretségre és barátra tettem szert. A mentorok, többek közt Eszenyi Eszter is végig rendkívül aranyos, közvetlen és segítőkész volt. Már miattuk is megérte neveznem, az pedig hogy nyertem, már csak hab volt a tortán – hangsúlyozta. Eszter és Andi mellett egyébként az idén új háziasszony segíti majd a versenyzőket, Kárpáti Rebeka.

Eszenyi Eszti óriási öleléssel gratulált Orsinak a Tündérszépek 2021-es döntője után

Orsinak ráadásul nem csak arra volt lehetősége, hogy megismerje a mentorokat, de közös fotózáson is részt vehetett a társaságukban a közelmúltban:

A mentorok, valamint a második udvarhölgy Koncz Patrícia és Orsi, a szépségkirálynői koronájával

– Egyre kérném a jelentkezőket, ne nyomják el a saját személyiségüket. Legyenek önmaguk! Lehet hihetetlenül hangzik, hiszen egy szépségversenyről beszélünk, de a végén nem a külső, hanem a karakter viszi el a pálmát – árulta el a Haon.hu-nak Orsi, aki szerint a Tündérszépek egy igazán barátságos verseny, ahol a szépség mellett az is nagyon fontos, hogy a jelentkező mennyire tud nyitni mások felé. Ezért is javasolja a jelentkezőknek, mindig adják önmagukat, ne féljenek megmutatni a valódi arcukat.

Egy olyan „utazás” előtt állnak, amit soha nem fognak elfelejteni, élvezzék ki minden pillanatát

– tette hozzá.