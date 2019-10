Marco Rossi: csak a győzelem elfogadható a vasárnapi meccsen

– mondta szombati sajtótájékoztatóján az olasz szakvezető, aki szerint az azeriek támadó játékban léptek előre sokat a szeptemberi találkozók alapján.

Rossi arra az újságírói kérdésre, hogy személyes tragédiaként élné-e meg, ha nem gyűjteni be a három pontot az együttese, úgy válaszolt, számára a szurkolók visszajelzése a legfontosabb, ennek figyelembe vételével különösen nagy súlya van a találkozónak, s balsiker esetén százszázalékosan vállalná a felelősséget. Hangsúlyozta, továbbra is csak addig kívánja megtartani a posztját, amíg a drukkerek részéről érzi a bizalmat.

Ilyen fájó vereség után nem nehéz arra játszani a játékosoknál, hogy bizonyítsák be, az előző találkozó csak egy kisiklás volt. Átbeszéltük a történteket, de most már el kell felejteni a horvátországi összecsapást

– mondta az MTI érdeklődésére Rossi, hogy miképpen próbálta felrázni a válogatottatt, miután 3-0-ra alulmaradt Splitben.

Rossi arról is beszélt, hogy a csütörtöki kudarcnál elsősorban a hozzáállás miatt volt csalódott. Mint megjegyezte, lehet hibázni, ezt elfogadja, de arra utána reagálni kell. Azt viszont hangsúlyozta, hogy a spliti meccs miatt senki nem lett kegyvesztett.

Tudunk sokkal jobban játszani, mint azt Horvátországban tettük, nem az volt a válogatott igazi arca. Ezt korábban már be is bizonyítottuk, és most is szeretnénk megmutatni, hogy sokkal jobb teljesítményre vagyunk képesek