D-ilemmába esett a Bárdos

A tatabányai Bárdos László Gimnáziumban újra eljött a királyválasztás, vagy ahogy a közösség ismeri, a kampányhét ideje.

Ez mindig fontos időszak a bárdosos közösség életében, ugyanis ez az a hét, amikor a 11. évfolyam apraja nagyja meg tudja mutatni mire képes. Idén is nagyon színvonalas programokkal készültek az osztályok. Ezen a héten a Bárdos szó szerint színes lesz, ugyanis a kampányoló osztályok választanak maguknak egy vicces nevet, amely általában tartalmazza az osztály betűjelét és egy színt is, amivel meg lehet különböztetni őket. Ez a szín a pólóra és a molinóra is rákerül.

Minden osztály kap egy napot, ahol színes programokkal megpróbálja meggyőzni a diákságot és a tanárokat, hogy rájuk szavazzanak, ezen kívül az utolsó napon a Bárdos-napi megemlékezés után a nagyműsorban tudják megmutatni még egyszer utoljára magukat a héten és be tudják fejezni a filmben megkezdett sztorit is. Egy rendkívül színvonalas éven vagyunk túl, amit a 11.D osztáy a D-ilemma nyerte az eseményt.