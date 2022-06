A Gárdonyi Géza Általános Iskola udvara adott otthont az idei gyereknapi programoknak, ahol igazán önfeledten szórakozhatnak a kicsik a nap folyamán. Aki megéhezett a játék közepette, azt palacsintával, zsíros kenyérrel kínálták, illetve szörpöt is lehetett fogyasztani.

A gyermekeknek különféle formájú lufikat hajtogattak a nap folyamán a szervezők, az állatfigurák mellett a lufiból készült kardok ugyancsak népszerűek voltak a fiúk és a lányok körében is. Sorra készültek a csillámtetoválások, valamint az arcfestések a felállított sátrakban.

Ügyességi játékokat szintén ki lehetett próbálni, lengőtekézhettek és akadálypályán is végighaladhattak a résztvevők. Népszerű volt a az életnagyságú társas is, ahol hatalmas dobókockával dobhattak. Nem hiányozhattak a tűzoltó- és a rendőrautók sem, amelyekbe be is lehetett szállni. A motorsimogatóban a Szilaj Motoros Egyesület tagjainak segítségével ülhettek fel a járgányokra a fiatalok. Mindemellett pónifogattal lehetett közlekedni, amelyen egy tacskó is utazott.