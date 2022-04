Tartományi nap helyszíne volt a községhez tartozó kegyhely, a szalézi szerzetesrend magyarországi bölcsője, Péliföldszentkereszt. A házigazdák családi együttlétre hívták szerzeteseiket, nővéreiket, munkatársaikat és korábbi munkatársaikat is

A szaléziak.hu hírlevél szerint az esemény Andrásfalvy János atya köszöntőjével kezdődött. A szaléziak rendje magyarországi tartományfőnöke röviden beszámolt az elmúlt időszak eseményiről, tájékoztatást adott a közeli időszak fontosabb terveiről. A folytatásban a megjelentek előadásokat hallgathattak meg. Például az alapításának 150. évfordulóját az idén ünneplő Segítő Szűz Mária Leányai Intézménye múltjáról, jelenéről.

A szalézi szerzetesek képviseletében tartalmas beszámolóval, teával várta az érdeklőket a szombathelyi közösséget képviselő kis csapat. Szaléziak vagyunk, ti is, mi is – így kezdte előadását Bángi-Magyar Attila szalézi munkatársi koordinátor, aki a magyar szalézi munkatársak jelenlegi helyzetéről és terveiről adott tájékoztatást.