A Hungaromet kiadta az ország egy részére, köztük Komárom-Esztergomra a másodfokú, narancssárga riasztást a veszélyes zivatarok miatt. Mint írják, hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is ilyenkor. Emellett érvényben van a vármegyénkre az elsőfokú, sárga riasztás is felhőszakadás miatt. Ilyenkor intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

Forrás: met.hu

Az előrejelzésük szerint az ország keleti, északkeleti részén lévő csapadékrendszer tovább veszít erejéből, és délután fokozatosan kelet felé elhagyja hazánkat. A csapadékrendszerben egy-egy beágyazódott zivatar előfordulhat.

Ma délután újabb zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak, legnagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén. Zivatarok környezetében jégeső (1-3 centiméter), viharos kifutószél (60-80 kilométer/óra) előfordulhat. Heves zivatarokhoz nagyobb méretű jég (3+ centiméter), erősen viharos (80-90 kilométer/óra meghaladó) széllökés, esetleg felhőszakadás (20-30 milliméter, de ismétlődő csapadékgócokból lokálisan ennél több) is társulhat. A zivatartevékenység fokozatosan gyengülve az ország keleti, északkeleti részein az éjszakai órákban is folytatódhat.