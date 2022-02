Az ünnepségen elhangzott: a 25 éve együtt élők az ezüstlakodalmat ünnepelhetik. Az ezüst a tisztaság féme, a házasság sugárzó fiatalságát jelképezi. A harmincadik éve házasok ünnepe a gyöngylakodalom. A gyöngy az értékesség, valamint a nőkre vonatkoztatva a szépség és jóság jelképe. A 35. együtt töltött évnél a vászonlakodalmat, a negyvenediknél a rubinlakodalmat, az ötvenediknél pedig az aranylakodalmat ünnepelhetik a házasok. A 70 éve házasok tiszteletére rendezik a kegyelmi lakodalmat.

Az est kezdetén Pekár Zsolt polgármester köszöntötte a jelenlévőket, aki elmondta: számos, sok évtizede egymás mellett élő szerelmest köszönthetnek.

Külön öröm, hogy két aranylakodalmas párt is köszönthetünk, akik 50 éve mondták ki a boldogító igent. Az meg már nekünk is csak kegyelmi ajándék, hogy kegyelmi lakodalmas párunk is van, Sebestyén Imre bácsi és kedves felesége, Szekeres Erzsébet hetven éve egymás társai. Az ifjabb, újonnan belépő házaspárok jelenlétének öröme mellett szomorúan emlékezünk azokra a párokra, hölgyekre és férfiakra, akikkel öt éve még együtt örültünk itt, de sajnos ma már nem lehetnek közöttünk – tette hozzá.