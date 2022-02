A Vértestolnai Németek Hagyományőrző Egyesülete csaknem 30 éve, az ifjúsági zenekar támogatására alakult. A civil szervezet tagjai nagy lelkesedéssel támogatták mind a zenekart, mind a települést a különböző rendezvények alkalmával.

Az egyesület, amelynek célja a német nemzetiségi hagyományok megőrzése, a tradíciók ápolása, az örökségük megóvása, aktív részese a település életének. Az elmúlt három évtizedben több felújítást is végeztek a községben, amelyben a „hagyományőrzők” tagjai mindig örömmel vettek részt. Legutoljára a polgármesteri hivatal előtt álló „Mesterségek fáját” újították fel 2019-ben.

Az egyesület új hagyományok megteremtését is célul tűzte ki. Ezek közé tartozik egészséges életmódra „szoktatás”, a sportolásra buzdítás. Úgy, hogy a mozgás mindenki számára elérhető, közösségi élmény is legyen egyben. Ehhez nyújt segítséget és lehetőséget az egyesület számára is a Magyar Falu Program. Ezen belül is a Falusi Civil Alap keretében a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatására pályáztak. Konkrétan eszközbeszerzésre. A Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése, eszközállomány fejlesztése, új kerékpárok beszerzése elnevezésű pályázaton sikeresen szerepelt az egyesület, és kétmillió forint pályázati forráshoz jutott.

– Szeretjük a vidámságot, a sportot, és a pályázati összegen vásárolt tíz kerékpárt szeretnénk a lehető legjobban kihasználni településen belül és kívül, valamint az egyre bővülő kerékpárút-hálózaton – emelte ki az egyesület képviseletében Szinger Zsuzsa.

Civil kurázsi - Vértestolna a Gerecse hegység nyugati részének festői szépségű kis völgyében található, alig ötszáz lelket számláló község. A településen mégis több civil szervezet működik kiválóan, így a helyi önkéntes tűzoltó egyesület, a Vértestolnai Sport Egyesület, a Vértestolnai Németek Hagyományőrző Egyesülete, a Vértestolnai Grüner Wald Közhasznú Kulturális Egyesület, valamint a kitűnő, nagy közkedveltségnek örvendő Freunde Kapelle.