ISTER-GRANUM HERITAGE – Helyi termék értékesítési infrastruktúrájának fejlesztése

Az Ister – Granum EGTC közreműködésével az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (www.skhu.eu) keretében Bajót község sikeres pályázata támogatásban részesült.

Az EGTC 2012-ben kezdett el foglalkozni a régióban helyi termék hálózat kialakításával. Azóta több pályázat keretében valósultak meg projektek. Feltérképezésre kerültek a termelők, akik kiadványok keretében is bemutatásra kerültek. Oktatási tevékenység, és rendezvényszervezés is megvalósult a támogatásoknak köszönhetően.

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program támogatásának keretében valósíthatja meg az EGTC – tíz partnerrel együttműködve – eddigi legkomolyabb projektjét. A projekt résztvevői Párkány, Nagymaros városok, Szőgyén, Muzsla, Bajót községek önkormányzatai, a Börzsöny Vidékfejlesztési, és az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, a Naturpoducts és a Szivek pince vállalkozások.

A „SALES 2.0” elnevezésű projekt vezető partnere Szőgyén község, magyarországi partnerként pedig Nagymaros városa, és Bajót község hajtanak végre fejlesztéseket.

A párkányi projekt támogatása: 73 555,00 EURO

A projekt neve: SALES 2.0

A projekt száma: SKHU/1802/3.1/050

A Projekt megvalósításának kezdete: 2019. 10. 01

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. 09. 30.

Bajóton kialakításra kerül a művelődési ház melletti területen a helyi termelői piac. Olyan közösségi tér kerül kialakításra, amely más rendezvények megtartására is alkalmas lesz. Épül egy fedett pavilon rész is, illetve beszerzésre kerülnek a piactér eszközei, padok, asztalok. A pályázó célja, hogy a későbbiek folyamán a hazai mellett a testvértelepülések gasztronómiája, és kultúrája is bemutatásra kerülhessen az újonnan kialakuló közösségi téren.

A projektben résztvevő partnerek arra törekednek, hogy a régió helyi gazdálkodóitól a helyi terméket és élelmiszert vásárló emberek száma növekedjen. Ily módon a projekt hozzájárul a TAPE második specifikus célkitűzéséhez is, a helyi termékpiac integrációjához az Ister-Granum régiójában. További információt a projekttel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kérhet: [email protected]