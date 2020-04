Az Agrotata Kft. 24 órán belül kiszolgálja partnereit

Tizedik születésnapját ünnepli az idén megyénk – pontosabban a Dunántúl – egyik legdinamikusabban fejlődő agrár-kereskedelmi vállalkozása. Horváth Róbert tulajdonossal, ügyvezető igazgatóval beszélgettünk az elmúlt évtizedről, a jelenről és a tervekről.

– Mi minden történt 2010 és 2020 között az Agrotata háza táján?

– Hosszú lenne felsorolni, a legfontosabbnak azt tartom, hogy folyamatosan gyarapodtunk, minden téren. Már öt megyében vagyunk jelen a Dunántúlon. Raktárbázist alakítottunk ki Bábolnán, Nagyigmándon, és a Fejér megyei Besnyőn. A létszámunk tizenkettő, ugyanakkor a forgalmunk meghaladta az 5 milliárd forintot. Büszkék vagyunk a saját agrokémiai műtrágyatelepre, amelyet tavaly vásároltunk meg Besnyőn. Sok energiát fordítunk arra, hogy ismét jól működjön.

– A terménykereskedelem is erőssége lett az Agrotatának. Hogyan történt a kialakítása?

– Először csak input anyaggal foglalkoztunk – műtrágya, vetőmag, növényvédőszer -, de három éve már a terményfelvásárlás is része a mindennapoknak. Fontosnak tartom, hogy kis cég vagyunk, ezért nincsenek osztályok, osztályvezetők. ha valakinek van egy jó ötlete, azonnal megvalósítjuk. A döntéshozatal nem hosszú heteken múlik, percek alatt megszületik. Ezt a nagy rugalmasságot, gyorsaságot a vevők nagyon szeretik, el is várják, főleg mostanában.

– Kiktől vásárolnak? Honnan szerzik be az árukat?

– Széles a skála, nagyon sok helyről. Ezt szintén a kialakított szervezeti felépítés miatt tehetjük meg. Vannak a különféle termékcsoportokért felelősek, akik napi szinten koordinálják a beszerzést, tartják és ápolják a kapcsolatokat. Jómagam például a műtrágyára és a növényvédőszerekre figyelek. Műtrágyát például 17 helyről vásároltunk a tavalyi évben.

– Kinek értékesítenek?

– Komárom-Esztergom, Fejér, Somogy, Veszprém, Győr-Moson-Sopron megyei termelőknek adunk el és tőlük is vásárolunk. Személyesen tartjuk velük a kapcsolatot. Hangsúlyozom, hogy a legkisebb termelőkkel is foglalkozunk, ezt sokszor nem teszik meg a nagy multinacionális cégek.

– Merre tovább ?

– A sok tervből egyet emelnék ki. A következő lépés egy kaposvári iroda megnyitása lesz, az év második felében. A célunk, hogy a Dunántúl minden megyéjében jelen legyünk, mindenhol megismerjék az Agrotatát.

– Mi az aktuális feladat? Hozhat-e a korona vírus helyzet változást a tevékenységben ?

– A földmegművelés kötelezettségét törvény írja elő, ennek megfelelően a partnereink vetnek és aratnak idén is, jövőre is. A változás talán annyi, hogy az áruk érkezése csúszik. Nem szabad megígérni, hogy majd jön. Én azt javaslom partnereinknek, hogy a készletből vásároljanak, a megrendelő kitöltése egy optimista ábránd lehet, megvan a veszélye, hogy nem érkezik meg időre. Készletünk van mindenből, és 24 órán belül mi kiszolgáljuk a vevőinket. Minden kollégának van, ADR engedélye, nekem is. Ha kell, kocsiba ülünk és szállítunk.

KAPCSOLAT:

Székhely: 2890 Tata, Őz utca 3.

Adószám: 14457333-2-11

Cégjegyzékszám: 11-09-014292

E-mai: [email protected]

Telefon: 06-30-216-9075

Fax: 06-34-381-823