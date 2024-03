Forrás: 123rf.com

1. Ipari létesítmények védelme

A különböző gyárakban és ipari telepeken gyakran dolgoznak biztonsági őrök, akik ellenőrzik, hogy az adott területre csakis a megfelelő engedéllyel rendelkezők léphessenek be. Így az is megelőzhető, hogy az illetéktelen személyek akár csak a portáig eljussanak, továbbá maradéktalanul betartható a vezetőség által előírt protokoll.

Természetesen a személyes felügyelet mellett vagy helyett a biztonsági szolgáltatás része lehet a beléptető rendszer kiépítése is. A dolgozók például mágneskártya segítségével léphetnek be- és ki a létesítmény területéről, illetve csak oda juthatnak el, ahová a vezetőség jogosultságot biztosított számukra.

2. Személyvédelem

Legyen szó hírességekről, közszereplőkről vagy üzletemberekről, a professzionális őrzés védelem elengedhetetlen lehet a nyugalmuk biztosításához és a testi épségük megóvásához. A biztonsági szakemberek minden szükséges helyre és találkozóra elkísérik a védett személyt, és igény esetén határozottan és jogszerűen lépnek fel a veszélyforrásokkal szemben.

A biztonsági őrök az előzetes megbeszéléseket követően akár hosszú utazásokra is elkísérhetik a célszemélyt. A biztonsági szakemberek mindig kulturált és elegáns öltözetben dolgoznak, továbbá már a megjelenésükkel is tekintélyt parancsolnak, ezzel elriasztva a bűnözőket. Baj esetén pedig azonnal a jog és a törvény nyújtotta lehetőségek pontos ismeretében lépnek fel a célszemély védelme érdekében.

3. Távfelügyeleti rendszerek kiépítése

Az okos távfelügyeleti rendszerek napról napra népszerűbbek, akár otthonunkat vagy céges telephelyünket szeretnénk monitorozni. Internet-hozzáféréssel már a telefonunkról és persze a laptopunkról is bármikor megnézhetjük a kamerák közvetítéseit, illetve a korábban rögzített videófelvételeket is ellenőrizhetjük.

Ha személyesen egyáltalán nem szeretnénk a távfelügyelettel, például a biztonsági kamerák monitorozásával foglalkozni, akkor ezt a munkát szakemberek számára is kiszervezhetjük. Így mindig lesz valaki, aki szüntelenül szemmel tartja a házunkat vagy a céges területünket, és ha a helyzet megkívánja, azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket.

4. Tűz- és füstjelző rendszerek telepítése

Hazánkban évente közel 400 szén-monoxid mérgezéssel kapcsolatos esetről értesülnek a hatóságok. Ezen balesetek túlnyomó többsége megelőzhető lenne a megfelelő tűz- és füstjelző eszközök felszerelésével, azonban sajnos még mindig sokan mellőzik a már rendkívül kedvező áron elérhető rendszerek beszerzését.

Egy biztonsági szolgálat a kamerák és riasztórendszerek mellett ebben is segítséget nyújthat számunkra, így mindig nyugodtan aludhatunk, hiszen a füstmérgezés vagy tűzeset legkisebb gyanúja esetén is rögtön értesülünk a szituációról. Idejében elhagyhatjuk otthonunkat, illetve megfékezhetjük a bajt, és a hatóságoknak is pillanatok alatt jelezhetjük, hogy segítségre van szükségünk.

5. Biztonsági terv készítése

Az 1000 főt várhatóan meghaladó események fokozott biztonsági kockázatot jelentenek. Éppen ezért kötelező biztonsági tervet összeállítani, amelyben a helyszín alaprajza mellett a befogadóképességét és persze a belépési és kilépési lehetőségeket is fel kell tüntetni. Sőt, a szélsőséges időjárási körülményekre is muszáj felkészülni, hogy például egy felhőszakadáskor a biztonsági személyzet hogyan védje a résztvevőket.

A biztonsági terv és a tűzvédelmi szabályzat elkészítésében egyaránt kérhetjük a biztonsági szolgálatok segítségét. A tapasztalt szakemberek a jogszabályoknak maradéktalanul megfelelően dolgozzák ki a dokumentumokat, és akár az illetékes jegyzővel is tartják a kapcsolatot. Rendezvényszervezőként semmiképp nem ajánlott saját kezűleg elkészíteni ezeket a terveket, hiszen a szakmai hiányosságok meghiúsíthatják a rendezvény lebonyolítását.

Az őrzés védelem szakemberei nemcsak zenés fesztiválokon gondoskodnak a résztvevők és a vagyontárgyak védelméről, hanem komplett ipari létesítmények és akár otthonunk védelmében is bátran számíthatunk rájuk. Ha pedig személyes védelmet szeretnénk az üzleti találkozóink és utazásaink során, a rutinos biztonsági szolgálatok felé akkor is bizalommal fordulhatunk.