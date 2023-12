Inspirálódjon gyermekeitől, akik minden nap házi feladatot írnak a füzetjükbe. Legyen Önnek is egy „feladata”, hogy vásárlás előtt mindig üljön le, és írjon egy listát az ételekről, amit főzni szeretne, beleértve a megvásárolni kívánt összetevőket is. Ugyanakkor e módszer segítségével biztos lehet abban, hogy elkerüli az ételpazarlást, és nem vesz meg felesleges, vagy egészségtelen termékeket. Ha spórolni szeretne, de ugyanakkor minőségi élelmiszert kíván vásárolni, mindenképp használja az előre megírt terméklistát, amelyet könnyedén összeállíthat az egyes szórólapok, köztük a szegedi akciós újságok segítségével. Rendszerezze az egyes tételeket az üzlet azon részlegei szerint, ahol vásárolni szokott. Így elkerülheti az eszeveszett össze-vissza rohangálást a boltban. Vagy adja hozzá őket a virtuális bevásárlólistához az egyes üzletek, beleértve a szegedi boltok e-shopjában.

Írja le az egészséges összetevők listáját is

Tehát már van egy elkészített menüterv, benne a hozzávalókkal. Ajánlatos megtekinteni az egyes szórólapok az Ön városában érvényes kiadványait, köztük a szegedi szórólapokat is, melyek segítségével kedvezményes áron beszerezhetőek a termékek. És mi a következő lépés? Tanácsot adunk Önnek, mely összetevők még nem hiányozhatnak a heti bevásárlási listájáról. Ezek közül az első és egyben a legfontosabb a gyümölcsök, frissen és szárítva egyaránt. De vigyázzon az aszalt gyümölccsel, válasszon hozzáadott cukor és adalékanyagok nélküli szárított gyümölcsöt. Szervezetünk számára létfontosságúak a zöldségek és csírák is. Igaz legjobb az otthon, a kertben termesztett. Azonban, ha az otthoni termesztés nem opció, gondolja át, hogyan tárolja majd a megvásárolt zöldségeket a lehető leghatékonyabban. Vagy hódoljon a csírázásnak. A csíráztató edényben akár a lakásban is termeszthetsz mikrokertet. A diófélék és magvak szintén fontos energiaforrás. Azt, hogy a dió javítja a koncentrációt és jótékony hatással van az agyra számos tudományos is megerősítette! A mandula például kiemelkedő E-vitamin-tartalmában, és alkalmas reggeli zabkása köretének is. Az egészséges étkezés ízesítéséhez a legjobb, ha friss fűszernövényeket választunk, és ha kevés a hely a lakásunkban, próbáljuk ki a fagyasztva szárított fűszereket. Olyan az ízük és az illatuk, mintha friss lenne.

Tippek a hatékonyabb vásárláshoz

Először is nézze át, mi van a spájzában és a hűtőjében. Ha van áttekintése mije van otthon, akkor nem kell majd a boltban azon gondolkoznia, hogy múlt héten vett-e lisztet, és van-e elég burgonya a vasárnapi ebédhez. Fontos, hogy ne menjen éhesen vásárolni. Ha üres hassal megy a szupermarketbe, garantáltan a pénztárnál való várakozás okozta rossz hangulaton túl, sok felesleges terméket is megvesz. Egyszerűen csak azért, mert éhes. Tehát először az étel, aztán a vásárlás. Vásároljon nagyobb mennyiségben, ha akciós termékekre lel. A tartós

alapanyagokat, például hüvelyeseket, fűszereket, dióféléket vagy fagyasztott élelmiszereket nagyobb mennyiségben is meg lehet vásárolni, mert nem romlanak. Ha teheti használjon ár-összehasonlító eszközt, mely segítségével, összehasonlíthatja az árakat. Legyen környezetbarát. Válasszon nagyobb kiszerelésű élelmiszereket, próbáljon alternatívát találni azokra a termékekre, amelyek túlcsomagolásban vannak. Tárolja a zöldségeit és gyümölcseit a saját táskáiban. Hiszen a retró háló és vászontáska újra divatba jött. Tanulmányozza a polcokat is. Minden üzlet, köztük a szegedi boltok is másképp vannak kialakítva, de az általános szabály az, hogy a szemmagasságban lévő élelmiszerek általában a legdrágábbak, míg az alsó polcokon elhelyezett termékek a legolcsóbbak. Kerülje a hozzáadott cukrot tartalmazó termékeket is. Éppen ellenkezőleg, összpontosítson azokra a tanúsítványokra és megjelölésekre, amelyek azt jelzik, hogy BIO termékről vagy hazai termékről van szó. Ha pedig fenntarthatóan gondolkodik, feltétlenül ismerkedjen meg a Fairtrade tanúsítvánnyal, amely szerint korrekt körülmények között előállított élelmiszert tart a kezében.

Ne feledje, az apró változtatások is sokat tesznek a pénztárcáján, ezért hát kezdje el a spórolást ma, ne halogassa holnapra!