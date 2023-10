Feladatok értékesítői munkakörben

Az értékesítő alapvető feladata, hogy az általa képviselt cég termékeit vagy szolgáltatásait értékesítse. Mindez természetesen számos tevékenységet lefed, beleértve például a potenciális ügyfelek felkutatását, ami a munkaköre egyik kiemelten fontos szelete. Az ügyfelek felkutatását követően feladata, hogy megértse azok igényeit és problémáit, hogy megfelelő ajánlatot tudjon adni.

Fontos felelőssége továbbá, hogy hatékonyan tudja prezentálni a cég termékeit vagy szolgáltatásait, ez alapozza ugyanis meg a későbbi tárgyalások sikerességét. A tárgyalásokra már egy konkrét ajánlattal kell készülnie, figyelembe véve a cég és az ügyfél igényeit, illetve elképzeléseit egyaránt. A munka ugyanakkor a sikeres üzlet megköttetésével sem ér véget, hisz az értékesítőnek nem csak az új ügyfelek felkutatására, hanem a már meglévőkkel való kapcsolattartása is fókuszálnia kell.

Mindemellett a pozíció bizonyos elemzői tevékenységekkel is együtt jár, melynek során az értékesítő felméri piacot, figyelemmel kíséri a versenytársai tevékenységét, továbbá igyekszik a lehető legjobban megérteni az iparág működését. Végezetül pedig az adminisztratívabb jellegű feladatokról sem feledkezhetünk meg, hisz az értékesítőnek a megkötött üzletek dokumentálásáról, valamint a nyilvántartások naprakészen tartásáról is gondoskodnia kell.

Elhelyezkedés értékesítőként Salgótarjánban

Salgótarjánban számos lehetőség adódhat értékesítői pozíciókban történő elhelyezkedésre. Ezt az olyan állásportálok kínálata is alátámasztja, mint a SalgotarjanAllas.hu, ahol már több értékesítői álláslehetőség is megjelent. Egyebek mellett például autóalkatrészek, illetve telefonos szolgáltatások értékesítéséhez is kerestek már munkavállalókat a portálon keresztül. De emellett területi képviselői hirdetéssel is lehetett találkozni az oldalon, amely munkakörnek szintén rendkívül fontos eleme az értékesítés.

Ezen pozíciók betöltéséhez jellemzően legalább középfokú végzettségre, alapvető számítógépes ismeretekre, valamint olykor B kategóriás jogosítványra volt szükség. A többi elvárás főként a személyes tulajdonságokra vonatkozott. Ilyen például a kiváló kommunikációs- és tárgyalóképesség, ami már csak azért is elengedhetetlen, mert a pozíció feladatköre jelentős részben a kapcsolattartásra, az ügyfelekkel való interakcióra épül. Rendkívül fontos továbbá az önállóság is, mert bár a legtöbb cég megteremti a feltételeket a sikeres értékesítéshez (pl. képzések stb.), a pozíció betöltőjének önállóan kell kamatoztatnia a megszerzett tudását.

Nagy jelentőséggel bír a rugalmasság is, hisz az értékesítőnek a változó piaci körülményekhez, a céges elvárásokhoz és az ügyféligényekhez is tudnia kell alkalmazkodni. Mindez persze több-kevesebb stresszel is együtt jár, így a stressztűrő képesség szintén fontos a helytálláshoz. Végezetül pedig a kitartás és a nagyfokú motiváció sem maradhat ki a sorból, az értékesítői

munka során ugyanis a magasságok mellé gyakran mélységek is párosulnak, s ezen időszakok átvészeléséhez elengedhetetlen a pozitív, tenni akaró mentalitás.