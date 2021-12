A megfelelő vasaló kiválasztása nem jelenthet különösebb nehézséget, néhány tulajdonságot és tudnivalót azonban szem előtt kell tartanunk annak érdekében, hogy a számunkra megfelelő készüléket vásárolhassuk meg. Felmerül a kérdés, vezetékes vagy vezeték nélküli vasalóra van szükségünk.

Mondani sem kell, hogy mindkét technológia rendelkezik előnyös és hátrányos tulajdonságokkal, így ezek figyelembevétele mellett hozhatunk tudatos döntést. Ha vezetékes változatot választunk, a vasaló talpának hőmérséklete viszonylag állandó lesz, ami egyszerűbbé teszi a vasalás folyamatát, azonban számítanunk kell a kábel akadozására és gabalyodására.

Ha odafigyeléssel választunk, könnyedén megtalálhatjuk azt a vasalót, ami ideális számunkra

Forrás: pixabay

A vezetékes vasalók esetében meghatározó lehet a kábel hossza is; a legrövidebbek 160 cm körül vannak, a leghosszabbak két és fél méteresek. A vezeték nélküli vasalók esetében a hőt egy különálló talp biztosítja. Ezt csatlakoztatjuk a konnektorba. A ráhelyezett vasaló rövid idő alatt felmelegszik, így munkához láthatunk. Állandó áramellátás nélkül azonban a talp gyorsan hűlni kezd; 40-60 másodperc után vissza kell helyeznünk a készüléket a hőtároló egységre. Értelemszerűen ez kissé lassabb munkavégzést jelent. Nem feledkezhetünk meg a teljesítmény kérdéséről, amely a vasalók esetében az egyik legfontosabb tulajdonság.

Az átlagos igények kielégítésére tervezett vasalók jellemzően 1200 és 2500 watt közötti teljesítménnyel rendelkeznek. Mivel ez az érték alapjaiban meghatározza a simítás képességét és hatékonyságát, érdemes 2000 watt körüli készülékek mellett dönteni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne lehetne jó választás egy alacsonyabb teljesítménnyel rendelkező készülék, de azokra elsősorban „alkalmi” eszközként tekintünk, amelyeket néha-néha előveszünk és használunk, de házvezetésre kevésbé alkalmasak. 2000 watt feletti teljesítményre akkor van szükség, ha szinte napi rendszerességgel vasalunk.

Mindenképpen szót kell ejteni a vasalótalpak anyagának is. Többféle megoldással találkozunk, ezek rendszerint meghatározzák a készülék árát is. A belépőkategória termékei esetében általában alumínium talpakat találunk; noha az ilyen készülékek is rendelkeznek néhány előnyös tulajdonsággal, nem hasonlíthatók össze a magasabb kategóriák termékeivel. Az alumíniumtalp jellemzőek jól siklik és gyorsan felmelegszik, azonban sérülékeny és megtapadnak rajta a műszálak. A rozsdamentes acélból készített talpak hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, de minden tekintetben kicsit jobb választásnak bizonyulnak; nem véletlenül az áruk is lényegesen magasabb, ráadásul olyan mértékben, ami az ár-érték arányukat sok esetben már előnytelenné teszi.

Napjainkban a kerámiatalpak mondhatók a legnépszerűbbnek; jól siklanak, kevésbé sérülékenyek és ellenállók. Érdemes megismerni őket. Érdemes figyelmet fordítani az elérhető tulajdonságokra is. Mindenképpen érdemes olyan készüléket választani, ami automata kikapcsolás funkcióval rendelkezik. Ez esetben nem kell aggódnunk, hogy esetleg bekapcsolva hagytuk a vasalót. A gőzölős vasalók esetében érdemes előnyben részesíteni azokat a készülékeket, amelyek vízkőmentesítés funkcióval rendelkeznek. Ha odafigyeléssel választunk, könnyedén megtalálhatjuk azt a vasalót, ami ideális számunkra.