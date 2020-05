Összeomlott a belga egészségügy a koronavírus-járványban

Több mint 40 napot vártak, amíg az első érdemi intézkedést meghozták az első ismert beteg után.

Minden túlzás nélkül összeomlott a belga egészségügyi rendszer a járványban

– írja az Origo.

Mint ismert: több mint 40 napot vártak, amíg az első érdemi intézkedést meghozták az első ismert beteg után (Magyarországon erre a 7. nap sor került). Nem voltak eszközök és kórházi ágyak, és persze maszk sem. Maggie De Block, a balliberális egészségügyi miniszternőt is érintő maszkbotrányok után a Het Laatste Nieuws flamand napilap értesülései alapján a belga állam ezúttal egy jordán üzletemberrel szerződött 15 millió egészségügyi maszk leszállítására. Az ügyletet egy luxemburgi off-shore cégen, az Avrox-on keresztül bonyolították le. A jordán üzletember, Hamza Talhouni a „Cairo Amman Bank„ egyik fő részvényese, testvére tagja a bank igazgatótanácsának is, hívja fel a figyelmet a Het Laatste Nieuws. Korábban is kirobbant egy súlyos botrány Belgiumban. Március közepén nem érkezett meg és rejtélyesen eltűnt ötmillió maszk, amelyről az érintettek nem akartak beszélni. Egy belga lap szerint a szállítmány eltűnésével kapcsolatba hozható egy belga-török üzletember, Mahmut Öz, aki a tavalyi önkormányzati választáson a flamand liberálisok jelöltje volt. Ugyanennek a pártnak a tagja Maggie De Block, valamint a szélsőségesen liberális Guy Verhofstadt is. A járvány ellen Belgium volt az egyik legrosszabbul felkészített ország. A 11 milliós országban több, mint 25-ször annyian haltak meg a koronavírusban, mint Magyarországon.

A bankot az izraeli hatóságok fekete listára helyezték, a bank ügyfelei között ugyanis bőven voltak olyan, ma már börtönben levő palesztin terroristák, akiket terrorista merényletek elkövetése miatt ítéltek el és akiket a bankon keresztül fizettek ki a végrehajtott merényletekért.

Az izraeli állam a bankot ezért tiltó listára helyezte, ezt Izrael belga nagykövetsége is megerősítette, azzal együtt, hogy a terroristák bankszámláit már korábban befagyasztották.

Nem ez az első botrány Belgiumban a maszkok körül. Az Origo már korábban megírta, hogy miközben a belga kórházak súlyos védőfelszerlés hiánnyal küszködtek,

a járvány legsúlyosabb szakaszában mintegy 5 milliós maszk szállítmányt loptak el.

A Le Soir napilapnak sikerült kideríteni, hogy a szállítmány eltűnésével egy belga-török üzletember, Mahmut Öz hozható kapcsolatba, ugyanis az ő cégének, a „Mahmut Öz Service Support Agency”-nek kellett volna az országba hozni a maszkokat, de azok soha nem érkeztek meg. Az ügy további sajátossága, hogy Mahmut Öz Soros György belga végrehajtójának, Európai Parlamenti szócsövének, Guy Verhofstadtnak a párttársa, aki a flamand liberálisok színeiben indult a belga önkormányzati választásokon. És természetesen párttársa az egészségügyi miniszternőnek is.

Maggie De Block egészségügyi miniszternő semmit nem tett, hogy a párttársához kapcsolódó maszkbotrány megoldását – mondhatjuk, tisztázását – a legkisebb mértékig is segítse. A V4NA információi szerint kifejezetten szerepet játszott a miniszternő és a belga-török üzletember pártbeli kapcsolata abban, hogy Mahmut Öz megúszta a botrányt.

Kiderült egyébként az elmúlt hetekben, hogy Belgium az egyik legrosszabbul felkészült európai ország volt a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. A 11 milliós országban több mint 25-ször annyi ember halt meg a járványban, mint Magyarországon.

Legutóbb egyébként egy Brüsszel melletti kórház dolgozói hátat fordítottak, amikor a belga miniszterelnök meglátogatta őket, így tiltakoztak, hogy nem segítette őket az állam.

Borítókép: a kötelező maszkviselésre figyelmeztető tábla Brüsszel Etterbeek nevű városrészében 2020. május 14-én, a koronavírus-járvány idején